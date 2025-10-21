巴黎時裝周／agnès b.慢節奏日常優雅　海蒂克隆為Vivienne Westwood走秀

記者鮑璿安／綜合報導

告一段落的巴黎時裝周中，時隔多年再次登上伸展台的agnès b. 2026春夏大秀留給大家許多詩意片段，此次走進巴黎歷史古蹟聖伯納丁學院，系列聚焦「觸感與舒適」作為創作起點，體現設計師 Agnès 對布料與身體對話的重視。Vivienne Westwood 2026春夏《Boudoir》則邀請超模 Heidi Klum詮釋戲劇化造型，引領大眾走入「私密閨房」。

agnès b. 2026春夏大秀譜出溫柔詩意美學





▲設計師 Agnès出場謝幕 。（圖／品牌提供）

設計師 Agnès一向以實穿性為宗旨，因此整體風格注重自然剪裁與人體曲線的真實流動，巴黎歌劇院前首席舞者 Hugo Marchand 以優雅舞姿揭開序幕，優雅中帶著自由靈魂。染織效果洋裝以深綠過度至明亮黃調勾勒抽象色塊，彷彿光影透過樹林灑落肌膚般的自然氣息；agnès b. 也延續品牌1970年代的經典造型語彙，將歷史設計以現代語言重新詮釋。經典的 Snap Cardigan 開襟外套以更輕盈的結構再生回歸，而古典方領連身裙展現法式女性的浪漫克制與優雅沉著。此外亦可見波點裙、皮革背心、斜裁裙襬等充滿巴黎街頭藝術氣質的混搭風格，以及令人驚喜的新娘造型壓軸登場，以白紗搭配復古編織背心，象徵品牌擁抱人生所有重要時刻。

藝術合作亦是本季亮點之一，agnès b. 再度與傳奇塗鴉藝術家 Futura 合作，推出結合塗鴉能量與街頭精神的服飾與配件，呼應了 Agnès 女士一貫信念：「人人都能親近藝術」，服裝是生活，也是創作媒介。

Vivienne Westwood 2026春夏《Boudoir》





▲超模 Heidi Klum為 Vivienne Westwood 走秀 。（圖／品牌提供）

延續品牌一貫反叛精神與歷史美學，Andreas Kronthaler 為 Vivienne Westwood 發表 2026 春夏系列《Boudoir》，在巴黎法蘭西學院（L’Institut de France）上演。Boudoir 在法語象徵女性的「私密閨房」，是一種追尋靈魂真實與情緒自由的象徵，Andreas 則以此為題，將個人情感記憶與Vivienne精神重新揉合，打造跨越時代的新浪漫主義。

本季秀款結構強而不失柔軟情感張力，像由超模 Heidi Klum 走出的開場造型，宛如維多利亞時代束身禮服的當代轉生，層疊的雪紡與解構胸衣結構，透過荷葉與布花堆疊形成充滿空氣感的輪廓。此外，也出現覆滿大型古董鑰匙與掛鎖裝飾的禮服，令人聯想到Vivienne 早期的反叛金屬美學，同時也帶著深度的情緒象徵。