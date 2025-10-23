RICHARD MILLE至臻歸於純粹　世界時區錶成旅人珍貴夥伴

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶全球限量100只。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以非凡美學與卓越工藝著稱的瑞士名錶RICHARD MILLE，2015年曾發表五級鈦合金錶殼搭配藍色刻度圈的RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶，相隔10年品牌重新演繹世界時區精密結構，推出5N紅金與鈦合金鍛造優雅錶殼，並搭配玫瑰粉和勃根地紅刻度圈的RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶，全球限量100只，其煥然一新的設計與化繁為簡的功能，成為旅人的珍貴夥伴。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶由緞面打磨5N紅金經銑削成型，中層錶殼採用五級鈦合金。

RICHARD MILLE RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶，直徑47毫米、厚度13.45毫米的圓形錶殼，外層以5N紅金打造，經緞面打磨與拋光斜角潤飾處理；中層則選用堅固輕盈的五級鈦合金。三件式錶殼總計由106枚零件組成，其中12枚專為驅動世界時區錶圈所設計，展現RICHARD MILLE對機械工藝的極致要求。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶只需輕旋錶圈選定城市，即可瞬間切換目標時區。

整只錶最引人注目的特色，在於其革命性的多時區調校機制，與傳統依賴錶冠或按鈕的調整方式不同，RICHARD MILLE巧妙將世界時區功能整合至旋轉錶圈中，佩戴者僅需旋轉經微噴砂處理的5N紅金錶圈，即可快速選擇所需城市，瞬間切換至對應時區，錶圈內部的齒輪機構與機芯時針系統精密連動，可即時校準各地時間；而搭配的24小時刻度圈與玫瑰粉、勃根地紅雙色晝夜顯示盤，則進一步提升了易讀性與實用性。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE將世界時區功能化繁為簡，巧妙將功能整合於旋轉錶圈中。

RICHARD MILLE化繁為簡的設計歸功於自製的CRMA4自動上鍊機芯，採用五級鈦合金底板與橋板，結構輕盈且堅固。錶盤側可見黑色鍍銠與緞面處理橋板，齒輪結構清晰呈現，展現極具視覺衝擊力的技術美學。12點鐘位置設有超大日期顯示窗，透過鏤空鈦合金圓盤呈現，可由11點鐘位置的紅金按鈕進行調校，操作直覺便利。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲透明錶背顯露RICHARD MILLE 研發自製的CRMA4自動上鍊機芯。

此外，腕錶配備RICHARD MILLE代表性的功能選擇器，佩戴者可透過4點鐘位置按鈕在上鍊、調校與空檔三種模式間切換，有效避免因操作不當而對錶冠造成損傷。快速旋轉發條盒提供長達50小時動力儲存，雙向上鍊擺陀則結合紅金與鈦金屬材質，進一步提升能量效率與機芯穩定性。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲CRMA4自動上鍊機芯每一個部件都經過精心修飾，展現頂尖製錶工藝。

為確保RICHARD MILLE RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶運行穩定可靠，品牌團隊對腕錶進行超過5,000次旋轉測試，並在每1,000次旋轉後檢測密封性，以確保達到30米防水標準。此一精密工程，不僅彰顯品牌對品質控管的堅持，也確保腕錶在全球各地使用環境下皆能穩定運作。RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶集創新科技、精湛工藝與品牌精神於一身，象徵著RICHARD MILLE對「至繁歸於至簡」理念的極致演繹。此錶款將時間化繁為簡，為全球旅人提供操作直覺、佩戴舒適且風格獨具的高端時計之選。

▲▼ Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲製錶師悉心組裝CRMA4自動上鍊機芯的雙向上鍊擺陀。

RICHARD MILLE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

