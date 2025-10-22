H＆M x Glenn Martens搶先看！平價入手設計金童作品　皺褶包、印花裝必收

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

H&M 攜手時尚界鬼才級設計師 Glenn Martens 推出全新設計師合作系列！這位比利時設計師以在 Y/Project 與 Diesel 的作品聞名，超群的解構結構與錯視線條聞名於世，如今他將這份前衛美學帶入大眾時尚，系列囊括從女裝、男裝到中性配件，全面展現 Martens 標誌性的「幽默建構主義」風格。

▲H&M 攜手時尚界鬼才級設計師 Glenn Martens 推出全新設計師合作系列。（圖／品牌提供）

Glenn Martens 表示：「我希望這個系列像一個充滿個性的時裝家族。每件作品都像人一樣，有多重特質，也會隨時間蛻變。」這次系列以 Martens 拿手的視覺錯位為設計主軸，首推的印花薄紗上衣以透膚材質呈現仿針織立體線條，打造出像針織卻更輕盈的錯覺質感；另一款 V 領印花上衣則結合橘棕與灰藍色調，呈現彷彿照片拼貼的織紋層次。包款部分同樣驚喜連連，皺褶尼龍托特包以輕盈材質結構打造誇張份量感，既像藝術雕塑，也能實際裝下日常必需品；而水洗丹寧棒球帽則印有「GLENN MARTENS」刺繡，融合街頭與高級質感，是最容易融入日常穿搭的入門款。

為呼應設計師擅長的戲劇性與幽默敘事，H&M 特別邀請英國銀幕傳奇 Joanna Lumley 與 Richard E. Grant 共同出演形象廣告。兩人化身一對古怪又優雅的「時尚家族」父母，搭配新生代模特一同演繹跨世代的時尚對話，Glenn Martens × H&M 系列將於 10 月 30 日起在 H&M 網路商店限定販售。

與此同時，美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）主理的塑身衣品牌 SKIMS，近日與運動巨頭 Nike 聯手推出全新 NikeSKIMS 系列，成為運動與時尚界的焦點。首發系列涵蓋 7 大系列、58 款單品，從運動內衣、緊身褲到日常單品一應俱全。系列設計秉持由上到下的完整思考，修身剪裁、塑形布料搭配創新材質，貼合女性身體線條並在運動中提供支撐。特別是 Nike Dri-FIT 科技，具備優異的排汗與透氣效果，讓穿著者在高強度運動與日常生活之間自在切換，不僅舒適，更能凸顯自我風格。

