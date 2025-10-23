當法式浪漫遇上原宿酷感！agnès b.聯名NEIGHBORHOOD矚目單品一次看

記者鮑璿安／綜合報導

agnes b. 與東京街頭品牌 NEIGHBORHOOD 攜手打造話題聯名系列，正式在台灣登場，這波合作以「Harajuku × Les Halles」為靈感主題，交織巴黎與東京兩地文化記憶，不只是服裝，更像是一場穿上身的城市對話。品牌主理人 agnès b. 女士與 NEIGHBORHOOD 主理人瀧澤伸介首次攜手，從雙方共同鍾愛的街頭攝影、摩托車文化與經典 Logo 語彙出發，將日系工裝與法式優雅注入全新設計視角。





▲agnes b. 與東京街頭品牌 NEIGHBORHOOD 攜手打造話題聯名系列，正式在台灣登場，這波合作以「Harajuku × Les Halles」為靈感主題，交織巴黎與東京兩地文化記憶 。（圖／品牌提供）

此系列主打實穿且極具辨識度的單品，包括連帽開襟衛衣、經典條紋托特包、照片拼貼長袖 T 恤與白色丹寧 TYPE-2 夾克等，全以中性設計為主軸，呼應兩品牌一貫強調的自由風格。其中，背面印有地圖與影像拼貼的長袖 T 恤成為聯名代表作之一，呈現攝影膠捲般的復古感，極具紀念價值；連帽開襟衛衣採用 標誌性Snap Cardigan 的鈕扣設計結合厚棉帽衫，街頭與摩登兼具。





▲agnès b. x NEIGHBORHOOD 男女通用 TYPE-2 夾克 NT$12,780； 男女通用 圓領長袖T恤 NT$5,480；條紋托特包；男女通用 連帽開襟衛衣 NT$10,580 。（圖／品牌提供）

黑灰相間的條紋托特包則以簡潔手寫 Logo 為視覺亮點，展現出聯名語彙的高度協調性。另一大亮點則是白色 TYPE-2 丹寧夾克，背後以「agnès b.」與「neighborhood」手寫字樣結合戲謔風格的「WTF?」，營造衝突又幽默的品牌語境，細節也見精緻工藝。

同場加映

H&M 攜手時尚界鬼才級設計師 Glenn Martens 推出全新設計師合作系列！這位比利時設計師以在 Y/Project 與 Diesel 的作品聞名，超群的解構結構與錯視線條聞名於世，如今他將這份前衛美學帶入大眾時尚，系列囊括從女裝、男裝到中性配件，全面展現 Martens 標誌性的「幽默建構主義」風格。