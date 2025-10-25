《暴君的廚師》潤娥同款麂皮包熱搜！加碼5款平價大容量推薦秋冬最百搭

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

如果有追Netflix《暴君的廚師》的朋友肯定對「延志永」潤娥一直苦尋的「麂皮包」印象特別深刻，畢竟裡面可是裝有能讓她回到未來的《望雲錄》！伴隨劇迎來大結局，這款包也成為熱搜大爆款，網上詢問度超高。本篇就替大家神出志永同款包品牌，同時加碼推薦平價大容量麂皮包，每一款都很適合接下來秋冬時節做搭配。

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥。（圖／IG@tvn_drama）

《暴君的廚師》「延志永」潤娥同款包神出來了

幾在戲裡「延志永」潤娥上身的麂皮托特包便是來自韓國小眾設計師品牌SIYAZU！柔軟包身輪廓讓它一上肩就自帶一股鬆弛慵懶感，棕色麂皮材質讓整體質感更加乘，同時側邊反摺的包邊搭配鈕扣設計更是細節亮點，簡約大方加上容量超大，很適合當作通勤包使用，台幣價格約NT$3,876 （₩179,000)，小資女也能無負擔入手女神同款包。

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲「延志永」潤娥的麂皮托特包來自韓國小眾設計師品牌SIYAZU。（圖／IG@tvn_drama、SIYAZU）

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥同款麂皮托特包。（圖／SIYAZU）

加碼平價大容量麂皮包5款推薦

Studio Doe 麂皮絨扭轉流浪包

這款來自台灣質感品牌Studio Doe的流浪包，以柔軟麂皮絨材質打造，隨性垂墜的包身加上扭轉式肩帶設計，讓整體線條更有層次感。米杏色調低調百搭，無論是搭配毛衣、襯衫還是簡約洋裝，都能散發慵懶法式氣息。容量實用，可以輕鬆放下日常隨身物品，價格親民又有設計感，CP值非常高！

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲Studio Doe 麂皮絨扭轉流浪包，NT$1,980。（圖／Studio Doe）

CHARLES & KEITH Edna 環保麂皮流浪包

CHARLES & KEITH最新推出的Edna環保麂皮流浪包店上詢問度超高，以環保麂皮打造，柔軟觸感結合隨性垂墜的包型，散發出法式慵懶氣息。大容量設計實用度滿分，不論是通勤還是旅行都能輕鬆收納日常必需品。簡約卻帶點復古氛圍，搭配牛仔褲或洋裝都毫不違和，是一款兼具時髦感與實用性的入門級It Bag。

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH Edna 環保麂皮流浪包，NT$2,790。（圖／CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH Victoria 麂皮腰帶釦托特包

CHARLES & KEITH Victoria托特包以柔軟麂皮結合寬版腰帶釦細節，俐落又帶點復古味。寬敞的托特包型，不僅能輕鬆收納筆電、文件與日常用品，也適合週末出遊一包搞定。麂皮材質散發秋冬氛圍，搭配西裝外套或毛衣都很有質感。價格親民卻設計感十足，完全是通勤＋時髦兩用的實力包款。這一款很多歐美時尚博主也都超愛！

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲CHARLES & KEITH Victoria 麂皮腰帶釦托特包，NT$3,590。（圖／CHARLES & KEITH）

PEDRO Demi 絨面革托特包

PEDRO Demi托特包採用質感絨面革打造，低調卻充滿高級氛圍。俐落方正的托特廓形搭配柔軟材質，既能保持挺拔外型，又不失溫潤手感。細緻的金屬細節點綴更增添精緻度，大容量設計實用度滿分，通勤族拿來收納筆電、文件，或是日常出行，都能輕鬆駕馭。

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲PEDRO Demi 絨面革托特包，NT$4,990。（圖／PEDRO）

STAND OIL Velow Bag 韻流包

來自韓國的STAND OIL，近年憑藉簡約洗鍊的設計成為韓妞最愛包袋品牌之一。這款Velow Bag韻流包以柔軟自然的垂墜線條，搭配立體方形輪廓，並採用仿麂皮觸感材質，結合俐落包身與實用容量，展現低調卻耐看的魅力。親民價格卻有高級質感，難怪成為2025必收的韓系It Bag。

▲潤娥包款 。（圖／翻攝自IG）

▲STAND OIL Velow Bag 韻流包，NT$3,780。（圖／STAND OIL）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

