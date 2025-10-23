抗老第一道防線！「3款電眼神霜」幫你撐住青春顏值

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

眼周肌膚主宰視覺年齡，有研究指出，眼周也是最早出現老化跡象的部位，從25歲至75歲，眼周肌膚的緊緻度比臉部其他區域多流失三分之一，將從疲態顯現開始亮起初老警示，接續出現的眉眼下垂、眼周紋路、暗沉、臥蠶不緊緻等問題，保養眼周就從現在開始，精選3款電眼神器，幫你撐住青春顏值。

▲Dior 迪奧逆時活氧眼霜，15ml，3,150元。

以活氧膠原調控科技為核心，搭配全新眼周網絡複合物，精準作用於眼周肌膚問題根源，幫助喚醒疲憊肌能，解救眼周疲勞，為眼周暗沉提出全方位解方，以白樺蕈萃取強化眼周肌底韌性並明亮肌底，咖啡因成分能改善眼周循環，使眼神更顯輕盈明亮。

▲BIO UP科美研 極地泌光修護眼霜，15g，3,280元。

以「極萃神花×外泌體科技」為核心，結合阿爾卑斯山極地石竹花精萃與科研級EXO外泌體修護能量，專為亞洲女性打造高效抗老的眼周修護方案，搭配Tri-Pept三效逆齡複方，如同隱形眼部修護師，能有效幫助肌底結構緊緻支撐，讓眼周輪廓更顯平滑澄澈。

▲Guerlain 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml，17,650元。

針對眼部陰影的源頭對症下藥，鎖定膚色不均成因，延續蘭鑽金緻御光系列成分-喜馬拉雅雪蘭萃取，以可恢復肌膚根源光能量的核心技術亮子激能光導科技與全新智慧光感修復科技™，專為脆弱眼周設計，可強化年輕跡象，精準改善三種類型的眼下暗沉，均勻膚色。