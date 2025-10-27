「2.7公斤重iPhone手機殼」爆紅　因為可以促進身心健康？

▲美國一個腦神經團隊推出一款重達6磅、約2.7公斤的iPhone手機殼。（圖／翻攝kickstarter）

記者蔡惠如／綜合報導

你會不會一滑手機就停不下來？一位美國神經科學研究員乾脆反其道而行，用「重量訓練」的方式替此類人打造解方，就是一款重達2.7公斤的不鏽鋼手機殼，讓每次滑手機都得像在做臂力訓練。這創意一推出立刻引爆社群話題，在Instagram吸引超過45萬個讚，Kickstarter上的募資金額更突破1萬6千美元。

從玩笑變實驗 用重量逼你放下手機

這名研究員來自美國神經科學團隊 Matter Neuroscience，該團隊平時是研究「幸福感與情緒抑制因素」。他指出手機早已不只是工具，而成為造成心理壓力的來源之一。專案頁面上寫道「我們每天看手機上百次，滑了又滑，卻忘記自己在看什麼」。螢幕使用時間太容易忽略、翻蓋機太不方便、鎖定App又太容易解除，最後乾脆靠「物理對抗」，也就是做一個讓人手痠的手機殼。

原本只是個玩笑，但實測後發現螢幕使用時間明顯下降，團隊笑稱：「聽起來很蠢，但它真的有效（雖然還是有點蠢）。」

神經科學背後的邏輯：手機只會讓人短暫快樂

該團隊解釋，從神經科學角度來看，人腦有六種與幸福感相關的神經傳導物質，但只有兩種（多巴胺與血清素）能被手機快速刺激，而其他四種（大麻素、睪固酮、鴉片類物質、催產素）則來自真實互動與面對面交流。

換句話說，手機給的快樂是短暫的，反而讓人陷入不斷尋求刺激的循環，造成壓力激素上升。「不管你是16歲還是60歲，過多的螢幕時間都會讓大腦缺乏真正的社交化學物質，現實生活其實好得多。」

最「物理」的戒手機方法

這款2.7公斤手機殼會讓你的手在滑沒幾下後就開始酸，這種肌肉疲勞反而成了「生理提醒」，逼你放下手機。且由於尺寸太大放不進口袋，使用者得像拿筆電一樣放進包包裡，也因此更少機會在路上或廁所裡無意識滑手機。手機殼採全不鏽鋼設計，需要用內六角扳手拆裝，麻煩到足以讓人懶得脫掉（可能吧）。

不過它保留所有基本功能，地圖、相機、簡訊照樣能用，只是操作更吃力。創作者笑說：「這不只讓你少滑，還能讓你的二頭肌變結實。」

團隊希望這款手機殼能提醒人們「讓手機重新成為工具」。他們觀察到許多人已經被社群媒體綁架，「每天滑到忘我，甚至忘了自己剛剛看了什麼。」透過物理限制，他們想把手機重新放回生活的輔助位置，而不是焦慮的來源。

比千元手機殼貴十倍 卻還是有人想買

該款手機殼定價209美元，折合新台幣約6,800元，比市面上動輒幾百元的保護殼貴上5至10倍。團隊解釋其實是成本價，包含不鏽鋼材料、精密加工、關稅與組裝費佔了絕大部分，加上包裝與平台抽成，售價幾乎沒有利潤。手機殼支援iPhone 13至最新iPhone 17全系列，若募資成功，未來可能真的成為一種「物理式數位戒斷」的新潮流。