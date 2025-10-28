fb ig video search mobile ETtoday

BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《BLACKPINK World Tour 》10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位Live Nation Taiwan先是以「Light up高雄in Pink」，將高雄六大地標映照出粉紅光芒炒熱討論度；而會後計破10萬名歌迷參與，締造了國際流行歌手在高雄世運的最高票房紀錄；隨著舞臺表演的畫面釋出，BLACKPINK成員們也創造出許多話題——Lisa連續兩天皆選穿臺灣品牌短裙，她與Jennie分別以臺灣品牌D+AF黑靴造型登台，Rosé鳳梨酥、五十嵐、鹽酥雞的優雅吃相也引發討論......再次證明BLACKPINK的舞台魅力。

BLACKPINK高雄演唱會Lisa舞台造型選戴「這款」戒指

說回造型的完整性，從服裝、鞋履，當然也少不了璀璨珠寶的畫龍點睛。在珠寶類，Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé四人各自為Chanel香奈兒、Cartier卡地亞、Bvlgari寶格麗、Tiffany & Co.蒂芙尼代言，於BLACKPINK高雄演唱會期間也分別搭配穿搭。

Lisa右手無名指以一只雙圈的蛇型「SERPENTI VIPER」 戒指點綴，由18K白金材質打造，飾以全密鑲鑽石。左手穿戴同系列同材質的單圈戒指，頸間是一條吊飾墜鍊，在舉手投足間點綴閃閃光采！寶格麗Serpenti Viper系列以純粹設計、環狀造型，詮釋「蛇」此項多變的品牌經典元素，呼應靈蛇不斷進化、充滿力量和自信的核心本質，並同時講究易於混搭的風格選擇。

▲Lisa。（截圖自IG@Seivson）

BLACKPINK高雄演唱會Lisa舞台造型選戴「這款」戒指

ERPENTI VIPER戒指Serpenti Viper雙圈戒指，18K白金材質，飾以全密鑲鑽石。參考價NT$597,000。

BLACKPINK高雄演唱會Lisa舞台造型珠寶

SERPENTI VIPER項鏈Serpenti Viper吊墜項鍊，18K白金材質，飾以全密鑲鑽石。參考價NT$332,400。

Rosé高雄演唱會進場戒指是Tiffany & Co.這款

Rosé於BLACKPINK高雄演唱會進場前吃鳳梨酥、喝五十嵐、鹽酥雞，而指間一款戒指也意外搶鏡。來自Tiffany & Co.的十六石Sixteen Stone by Tiffany系列，設計辨識亮點是十字繡圖案，為傳奇設計師Jean Schlumberger於1959年以家族根源的紡織業為構思靈感，由圓形明亮式切割鑽石與金X字相間的造型，也有愛的滋養能量美意。

▲Sixteen Stone by Tiffany系列戒指，18K金及鉑金鑲圓形明亮式切割鑽石。

Jisoo 配戴最新卡地亞LOVE Unlimited必認識！

BLACKPINK 2025世界巡迴演唱會《DEADLINE》高雄場雖然結束但影響力持續發酵，Jisoo在社群貼出一系列後台紀錄美照，小小閃光點是代言品牌Cartier最新力作LOVE Unlimited軟式手環及經典「三環戒」Trinity枕形半鋪鑲鑽耳環。從1969年以螺絲圖案注入個性的經典Love手環開始，那只橢圓形硬式的輪廓，在2025年以柔軟包容的敘事方式，持續講述關於愛的經典設計。原本的手環樣式，以精緻的200枚金質部件組起，不見切割痕跡或鍊節斷點，打造出觸感細膩而柔軟的新型態。去年推出的Trinity枕形款，以方中帶圓的耀眼輪廓帶來驚喜，，基礎三色金：白K金、黃K金、玫瑰金依然不變，透過別具一格、更具創意的方式捕捉原型設計的本質。

▲Jisoo。（圖／IG@Jisoo）

Jisoo於高雄演唱會配戴Cartier珠寶

LOVE Unlimited白K金手環 白K金。 精美GADROON紋飾，加強光影折射，展現珍貴質感，搭配新款扣環，無須使用螺絲起子，重量約29.72公克，尺寸14-23。 參考價格約NT$325,000。

Jisoo於高雄演唱會配戴Cartier珠寶

Trinity枕形耳環，半鋪鑲鑽石每只鑲嵌72顆圓形明亮式切割鑽石，鑽石總重0.49克拉。 參考價格約NT$496,000。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

