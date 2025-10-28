fb ig video search mobile ETtoday

冬季髮絲變脆弱？3款養髮液推薦　吹乾頭皮前使用最好

>

▲▼養髮。（圖／品牌提供）

▲做好養髮讓髮根強韌，頭皮維持健康循環。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

入冬時節不僅是肌膚乾燥期，也是頭皮面臨壓力的高峰期。氣溫驟降使血液循環變慢，加上乾燥空氣影響水分平衡，頭皮容易出現緊繃、乾癢、出油不均等狀況，進而造成髮根支撐力下降、髮絲變脆弱等問題，這時可以透過養髮液幫助補足流失的水分和營養。

HIT髮學苑技術教育長Keddy建議，在冬季頭皮狀態不穩定的時期，可透過「養髮液」有效滋養頭皮與調理髮根，穩定頭皮油水平衡，補足流失的水分與營養。養髮液能形成保護層，減少外在環境刺激，讓頭皮維持健康循環，進而改善乾燥，讓髮根更加強韌。

建議於洗髮後、吹乾頭皮時使用養髮液，將養髮液均勻塗抹於頭皮並以指腹輕揉按摩，幫助養分吸收，早晚各使用一次，能加乘養護效果。建立固定保養習慣，從根本強化頭皮防禦力，為春夏的亮麗髮型打下健康基礎。
 

★養髮液推薦

▲▼養髮。（圖／品牌提供）

▲ juliArt 柔敏健髮胺基酸養髮液，1,400元。

添加甘草次酸複合物舒緩頭皮不適，溫和調理頭皮。並以水解小麥蛋白補充頭皮水分，減緩頭皮老化。杜松精油有效抗菌、抑菌，沒藥精油提升頭皮滋潤度。維生素B3及B5形成頭皮保護膜。

▲▼養髮。（圖／品牌提供）

▲ANNAEVERYDAY 御本密活豐韌蘊髮精華液。

含韓國24種養根植萃與專利SoyAct™大豆胚芽活性因子，深層調理頭皮健康狀態，強韌髮根基底。胜肽舒護因子溫和舒緩乾癢、脫屑；維生素B5與E具抗氧化特性，提升頭皮防禦，滋養髮絲增強彈性與光澤。

▲▼養髮。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE草本豐蘊養髮精華，50ml，1,480元。

雙層精華油質地，蘊含迷迭香精華油幫助活絡頭皮、煥活髮絲，西洋菜萃取使秀髮蘊活豐盈、強韌新生，並以甘草萃取舒緩頭皮，集結3大植萃昇髮能量改善髮絲煩惱。

關鍵字：

頭皮保養, 養髮液, 冬季保養, 髮型秘訣, 專家建議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學　豪門千金到約會造型超吸睛 BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識 梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 短髮剪對層次更顯臉小！不同臉型層次剪推薦　修飾臉型、自然捲好整理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面