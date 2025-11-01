HUBLOT百萬陀飛輪錶建築感強烈　搭首款方形與長方形橋板結構構芯

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶，3,226,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將陀飛輪結構精準置入方形錶殼內，並確保機芯結構與外觀幾何比例完美契合，是一大挑戰，HUBLOT（宇舶錶）成功打造品牌首款以全方形橋板結構打造的陀飛輪機芯，發表Square Bang Tourbillon陀飛輪四日動力儲存腕錶，由內而外都呈現強烈的建築感，體現荷蘭藝術家彼特蒙德里安（Piet Mondrian）的幾何藝術語言。

▲▼ HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶的錶殼與錶圈以3D碳纖維雕琢成形。

Square Bang Tourbillon陀飛輪四日動力儲存腕錶具備HUBLOT三項首創：第一款採用3D立體碳纖維錶殼的方形腕錶、首只配備高精度陀飛輪調速系統的Square Bang錶款，以及首款全面以方形與長方形幾何橋板結構打造的機芯。從外觀欣賞，42毫米方形錶殼與錶圈以3D碳纖維製成，縱橫交織的紋理自錶圈延伸至錶背及橡膠錶帶，兼具輕量與強度等優異特色；而搭載全新HUB6023手動上鍊鏤空陀飛輪機芯，機芯橋板全面採用方形與長方形幾何設計，結合霧面與緞面交錯修飾，呈現出層次分明的結構美感。

▲▼ HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶搭載的HUB6023手動上鍊鏤空陀飛輪機芯，機芯與橋板採用方形與長方形幾何設計。

ZENITH DEFY天際線系列陀飛輪腕錶則推出全玫瑰金鍊帶版本，同樣深受建築啟發，41毫米錶殼經過拋光和緞面打磨交替修飾，凸顯幾何美感，搭配以6時位置的陀飛輪裝置為中心向外呈放射狀的四芒星圖案面盤，品牌特別選用磚紅色裝飾面盤，致敬位於瑞士力洛克（Le Locle）標誌性紅白磚砌的製錶廠；內部搭載品牌自製El Primero 3630型高振頻自動上鍊機芯，具50小時動力儲存，賞錶時僅0.25克的輕盈陀飛輪框架成功聚焦，因為與面盤的星形圖案完美呼應。

▲▼ HUBLOT,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY SKYLINE TOURBILLON天際線陀飛輪腕錶，3,272,100元。（圖／ZENITH提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

