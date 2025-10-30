Jennie、金高銀撞衫也太好看！Jacquemus灰色套裝極簡優雅雙贏局面

記者鮑璿安／綜合報導

第46屆韓國青龍電影獎將於11月舉行頒獎禮，女星金高銀日前出席手印儀式，在造型上選擇了一套灰色高領綁帶襯衫，非常有她個人風格，輕鬆營造出幹練知性氣息。而Jennie也在日前的公開活動中演繹過同樣的穿著，同樣一件 Jacquemus，金高銀穿出知性高冷，Jennie 則詮釋性感街頭態度，完全是雙贏局面。

金高銀選擇了Jacquemus成套灰色高領襯衫與長褲進行搭配，整體以簡約俐落的線條為主，細節處以腰間細皮帶收出腰身，讓極簡設計更添結構感。她在典禮現場現身時，搭配自然裸妝與短髮造型，展現出一種極致的極簡主義優雅。柔和的布料質感與高領剪裁相輔相成，讓整體散發沉穩氣場，這套穿法更凸顯了 Jacquemus 品牌擅長的法式極簡。





▲ Jennie不久前出席活動時，則將灰色上衣與高腰短褲、及膝長靴搭配。（圖／翻攝自IG）

而 Jennie與Jacquemus設計師擁有深厚交情，過去曾多次穿著品牌單品，不久前出席活動時，則將灰色上衣與高腰短褲、及膝長靴搭配，營造出充滿個性的摩登氣勢，捲起袖口、佩戴黑色墨鏡與手環，讓整體造型從極簡變得張揚俐落。特別是高領延伸出的長綁帶設計，更為整體帶來一絲變化性，將這身造型注入深刻的記憶點。