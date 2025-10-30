fb ig video search mobile ETtoday

Jennie、金高銀撞衫也太好看！Jacquemus灰色套裝極簡優雅雙贏局面

>

記者鮑璿安／綜合報導

第46屆韓國青龍電影獎將於11月舉行頒獎禮，女星金高銀日前出席手印儀式，在造型上選擇了一套灰色高領綁帶襯衫，非常有她個人風格，輕鬆營造出幹練知性氣息。而Jennie也在日前的公開活動中演繹過同樣的穿著，同樣一件 Jacquemus，金高銀穿出知性高冷，Jennie 則詮釋性感街頭態度，完全是雙贏局面。

金高銀選擇了Jacquemus成套灰色高領襯衫與長褲進行搭配，整體以簡約俐落的線條為主，細節處以腰間細皮帶收出腰身，讓極簡設計更添結構感。她在典禮現場現身時，搭配自然裸妝與短髮造型，展現出一種極致的極簡主義優雅。柔和的布料質感與高領剪裁相輔相成，讓整體散發沉穩氣場，這套穿法更凸顯了 Jacquemus 品牌擅長的法式極簡。

▲▼ jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲ Jennie不久前出席活動時，則將灰色上衣與高腰短褲、及膝長靴搭配。（圖／翻攝自IG）

而 Jennie與Jacquemus設計師擁有深厚交情，過去曾多次穿著品牌單品，不久前出席活動時，則將灰色上衣與高腰短褲、及膝長靴搭配，營造出充滿個性的摩登氣勢，捲起袖口、佩戴黑色墨鏡與手環，讓整體造型從極簡變得張揚俐落。特別是高領延伸出的長綁帶設計，更為整體帶來一絲變化性，將這身造型注入深刻的記憶點。

關鍵字：

Jennie, 韓國, 女星, 撞衫, Jacquemus

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感 不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意 居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」 職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計 Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面