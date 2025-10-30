秋冬居家打造自然綠意角落　可從6種植物開始

▲打造親自然的居家空間，會更有療癒力。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

今年秋冬，居家設計界延續親自然（Biophilic Design）的風潮，但做法不再是大面積的植栽牆或陽台綠化，而是縮小到「小角落」的綠意營造，像是苔蘚微景觀、垂掛植栽或小型桌上植物，成為許多人調整居家氛圍的新選擇。

研究指出，綠色植物能降低壓力、提升專注度。過去可能需要庭院或大陽台才有機會營造綠意，如今設計師更推崇「縮小化」，讓小坪數、租屋族也能輕鬆實現。這樣做有一種「家不是冰冷盒子」的感受。即使是租屋套房，只要桌上一盆小型綠植，也能讓環境看起來比較溫暖、更有人氣。對於長時間在電腦前工作的人來說，這些綠意也像是日常療癒的休息點。

小角落植栽的特色在於不佔大空間，但能快速改變視覺氛圍。像是書桌角落放一盆苔蘚盆栽，能在專心工作時帶來一抹綠意；窗邊吊掛一兩株綠葉植物，隨著風輕輕搖曳，也能讓房間更有生氣。相比大型綠植的維護成本，這些小型布置更簡單、容易持續。

建議可從「小型苔蘚盆栽」或「多肉植物」，因為不需要大量日照，也不必每天澆水。若希望有更多垂直視覺效果，可以嘗試掛牆的空氣鳳梨或小型吊盆。另一個進階方式是利用透明玻璃瓶做迷你生態瓶，不只美觀，還能成為家裡的擺飾品。

此外，還有其他適合秋冬記得室內植物，包括：

苔蘚盆栽：濕度控制得宜，就能維持翠綠，適合桌上或角落。

空氣鳳梨：不用土壤，直接放在玻璃罩或吊飾裡就能生長，非常省事。

鐵線蕨：細緻的葉片輕盈感強，能柔化空間氣氛。

虎尾蘭：耐陰、耐旱，還有淨化空氣的功能，適合懶人。

綠蘿、常春藤：垂掛效果佳，窗邊或架上都能展現綠意。

多肉植物：種類多樣，造型可愛，只要避免過度澆水就能存活良好。

開始之前要先觀察光線環境，如果家裡缺乏自然光，建議選擇耐陰植物，或搭配簡單的植物燈。澆水也要控制，常見的錯誤是「澆太多」，導致根部爛掉。設計師建議先從 2 至 3 株小植栽開始，等有把握再慢慢增加，避免一下子買太多照顧不來。

創造一個「親自然小角落」的趨勢正好符合現代人對簡單生活的想像。它不需要大面積投資，也沒有高昂成本，只要一兩盆小植栽，就能為秋冬的居家增添一點呼吸感與療癒氣息。