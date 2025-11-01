LIFE經典／摩根大通紐約總部「抬高」20公尺　做出更寬廣的人行道

fb ig video search mobile ETtoday

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在曼哈頓最具象徵性的公園大道上，一座嶄新的摩天大樓悄悄改寫了紐約的城市節奏。摩根大通位於公園大道270號（270 Park Avenue） 的全球總部近期正式啟用，這座由福斯特建築事務所（Foster + Partners）操刀的60層、約423公尺的高塔，不只是辦公大樓，更像是一座為21世紀而生的「垂直城市」。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

從現代主義的遺址上誕生的未來塔樓
這棟大樓坐落於前「聯合碳化物大廈」的舊址，那棟由SOM設計的建築曾是20世紀中期現代主義的代表，如今被新的建築語言所取代。福斯特團隊在原址上重新詮釋「現代」，以青銅斜交網格立面 和懸臂式扇形柱結構，打造出一種輕盈感，整棟建築被抬升至地面約24公尺，讓街角重見天空。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

從街道望去，大樓底層開放的公共空間成了城市新客廳。新的270 Park擁有前身2.5倍大的戶外廣場，更寬的人行道、綠地與開放座位讓人能停下腳步喝杯咖啡。這樣的設計，不只是建築之美，而是一種城市的禮貌。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

一座「城中之城」的垂直生活場景
摩根大通新總部能容納多達1萬名員工，規模等同台北101，內部更像是一個微型城市。中央三層挑高的「交易中心（Trading Hub）」是整棟大樓的核心，擁有16個可靈活使用的活動空間，能舉辦大型會議、座談或展演；上層則設有行政與客戶區域，視野一覽曼哈頓的繁華。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

不同於傳統的「封閉式企業大樓」，270 Park 更注重人與人的互動。從氣勢恢宏的大廳、貫穿上下的懸浮樓梯，到自然光灑入的開放工作區，每個角落都強調「流動」。設計團隊甚至引用哈佛大學關於新鮮空氣與專注力的研究，讓整棟建築的通風量是一般辦公樓的兩倍，每分鐘提供每人40立方英尺的新鮮空氣。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

室內設計由 Gensler 負責，打造超過170萬平方英尺的辦公環境。除了健身房、客戶中心與公共露台外，還導入 晝夜節律照明、先進空氣過濾系統與露台花園，讓員工的身心狀態隨著自然節奏呼吸。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

從能源到健康的全新定義
而這座建築最令人矚目的地方，在於它是紐約市首座「淨零能耗」的全電力摩天大樓。

整棟建築由水力發電供應能源，使用三層玻璃幕牆、低排放建材與智慧能源系統，大幅減少碳排放。舊建築拆除後，97% 的材料被回收或再利用，幾乎實現「從灰塵中再生」的目標。高樓以 「扇形柱＋三角支撐」 承重，讓內部空間幾乎沒有柱子阻隔。底層的挑高大廳採用分離式電梯核心筒與透明玻璃外牆，整體明亮且通風。進入大樓後，電梯能直接將員工送到交易中心中層，再換乘通往各樓層的升降系統，像是企業內部的「城市交通」。

▲摩根大通紐約總部。（圖／翻攝Foster + Partners官網）

紐約的下一座建築符號
摩根大通270號的落成，是紐約建築史上的一次轉折。它代表了當代摩天大樓從「象徵財富」轉向「倡議永續」的里程碑。這不只是企業形象的更新，更是一種建築哲學的轉變，建築不再只為企業服務，而是成為城市生態的一部分。

摩根大通, 公園大道270號, 紐約摩天大樓, 福斯特建築事務所, 永續建築, 淨零排放, 全電力驅動, LEED鉑金認證, WELL健康建築, Gensler, 現代辦公空間, 城中之城, 曼哈頓中城, 建築設計, 綠色能源

