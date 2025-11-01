孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

▲孫芸芸熱愛陽光與大海，度假穿搭相當時尚。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸熱愛陽光與大海，曬出標誌性的勻稱小麥色肌膚，近日她又到海邊戲水，身穿白色洞洞裝展現穠纖合度的身材與漂亮膚色，引來小姑微風集團策略長廖曉喬的羨慕留言「為何你如此陽光亮麗、我emo暗黑，救救我」，名媛好友林牧潔等也紛紛留言喊她「少女」，而美少女是不折不扣的貴太太，她的海邊穿搭隨手就是近200萬元的卡地亞（Cartier）珠寶與名錶。

孫芸芸的海邊造型看似休閒，其實有滿滿的細節，她除了穿白色迷你裙洞洞裝吸睛，左手還疊搭多款手環與名錶，刻意將卡地亞由18K金、白金與玫瑰金打造的955,000元超大型款Trinity手環卡在前臂上方，再搭配960,000元Panthère de Cartier美洲豹鑽錶，指間則戴上卡地亞Trinity經典款三環戒。





▲孫芸芸佩戴卡地亞Trinity戒指、手環與Penthere美洲豹腕錶，以及兩條水晶手鍊。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

除了貴氣珠寶與名錶，熱愛研究水晶能量的孫芸芸還混搭兩條水晶手鍊，全出自她與朋友創立的生活風格平台Inattention，一款是紅碧玉手鍊，另一款是火山岩與粉晶手鍊，是她尋求內平衡與外在時尚的重要配件。

