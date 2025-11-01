fb ig video search mobile ETtoday

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊

▲▼ 濱崎步 。（圖／翻攝IG）

▲濱崎步開心秀LV Ski滑雪系列新裝，外套134,000元，長褲75,000元。（圖／翻攝a.you IG）

記者陳雅韻／台北報導

47歲日本歌手「步姐」濱崎步出道27年在歌壇屹立不搖，持續舉辦大型演唱會與歌迷同樂，她同時也是時尚女王，在2000年代以豹紋、亮片、黑色皮革等穿搭元素掀起「步Style」流行風潮，今日她則偏愛一線精品精品，大方將Logo穿上身，近期她穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）成套要價超過20萬元的Ski滑雪系列新裝，背上134,000元的後背包，展現貴婦品味。

▲▼ 濱崎步 。（圖／翻攝IG）

▲濱崎步背可愛的LV Ski Vivienne後背包，134,000元。（圖／翻攝a.you IG）

濱崎步開心秀的LV滑雪系列新裝，外套採用柔軟的羊毛混紡抓絨製成，採用Monogram圖案牛仔布嵌飾襟前口袋、高領及肩線位置，配有連帽和抽繩，她搭配相同設計概念的長褲，展現潮流感，而最吸睛非她所背的LV Ski Vivienne後背包莫屬，此LV吉祥物造型包款以Merino羊毛皮及牛仔布製作，宛如將玩偶背上身，模樣可愛極了。

▲▼ 濱崎步 。（圖／翻攝IG）

▲濱崎步全身行頭都出自香奈兒。（圖／翻攝a.you IG）

除了是LV擁護者，香奈兒（CHANEL）、Dior也是濱崎步的愛牌，經常成套穿搭並配上經典包款，熱愛俏皮設計的她，還為自己的各式包款掛上當紅的Labubu公仔，一次掛3個都不嫌多。

▲▼ 濱崎步 。（圖／翻攝IG）

▲濱崎步的香奈兒包上紅色山茶花很搶眼。（圖／翻攝a.you IG）

▲▼ 濱崎步 。（圖／翻攝IG）

▲濱崎步為Dior包掛上3個Labubu吊飾。（圖／翻攝a.you IG）

濱崎步, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Dior, CHANEL, 香奈兒

