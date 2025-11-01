fb ig video search mobile ETtoday

CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO The Art Jewel年度藝術珠寶展《時光築藝》與藝術家游文富合作，打造詩意空間。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶藝術品牌CINDY CHAO The Art Jewel即起至9日於富邦美術館附屬商業棟舉辦度藝術珠寶展《時光築藝（Sculpting Time）》，珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）攜手當代裝置藝術家游文富共同策劃，透過10萬支竹與寶石、羽毛與光影的對話，探索「如何以最堅硬的材質，雕琢出最柔軟的生命詩意」，呈現沈浸式的藝術體驗。全場亮點是首度公開兩件2025年度Black Label Masterpieces大師系列作品落地生根胸針與編織胸針，靈動的姿態與大膽的配色，彰顯品牌不斷尋求突破的精湛工藝，以及豐富的美學涵養。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲Cindy Chao步入以橙紅漸變呈現日落時分絢爛的展覽走廊，勾起她2021年獲法國文化部授予「法國藝術與文學騎士勳章」的美好回憶。

▲▼CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲藝術家游文富於展覽外牆以陽光為主題的竹藝作品前留影。

談及今年最具挑戰性的作品，Cindy Chao表示是歷時3年打造的Black Label Masterpieces大師系列作品編織胸針，靈感源自她在法國高級訂製服周，親自在愛牌工坊摸到著名的斜紋軟呢，觸動她想將此華美布料化為永恆，運用鈦金屬、黃金創造出近百個部件，如絲帶般橫向或縱向交織出立體層次，鑲嵌鑽石、藍寶石、紫色藍寶石、紫色石榴石構成漸層色調，最令人驚喜的是中央鑲25克拉、VVS2 淨度的祖母綠切割橘棕鑽，絕妙的配色成功吸睛。

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2025 Black Label Masterpiece V大師系列編織緞帶胸針，主石25克拉祖母綠切割深彩橘棕鑽。

CINDY CHAO另一重量級作品Black Label Masterpieces大師系列作品落地生根胸針，生動展現一片飄落的葉邊緣竟綻放出鮮綠新芽的意象，水滴球形祖母綠水水嫩嫩宛如嫩芽萌發且能微微顫動，讓人感受到無窮的生命力，Cindy特別選用天然牛角製作葉梗，展現溫潤有機的質感；此外，深受藏家青睞的四季系列最新力作也搶先在台曝光，展出兩款全新楓葉胸針，體現陽光穿透楓葉的光影與色彩變化之美。此次展覽除了安排貴賓鑑賞日，11月8日、9日向公眾開放，需先上官網預約。

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 2025 Black Label Masterpiece II大師系列落地生根胸針。

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO 20周年系列羽毛胸針主石為3克拉馬眼切割濃彩黃鑽。

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO全新四季系列楓葉胸針主鑽是3克拉馬眼型濃彩黃鑽。

法國珠寶品牌CHAUMET則攜手卡達知名國際藝術機構激盪出新火花，推出獨家冠冕創作計畫，邀請中東地區藝術家與設計師以嶄新視角詮釋冠冕藝術，由卡達藝術家艾莎阿拉提雅（Aisha Alattiya）脫穎而出，其設計作品以融合中東文化傳承與自然靈感為主軸，在梅雅莎阿勒薩尼公主殿下（Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani）支持下，創作出「漠羽秘境」冠冕（Houbara Haven: A Chaumet Tiara），設計靈感源自中東地區常見的沙漠植物阿瓦賽植株（Awsaj），該植物能在荒蕪沙漠中開花結果，象徵生命力與堅韌，同時結合鏤空羽翼造型致敬卡達引以為傲的「獵鷹傳統」，冠冕上鑲嵌多顆天然珍珠，呼應卡達悠久的潛珠文化，左右兩朵花卉可拆卸作為胸針，藏於花後的兩隻翎頜鴇也翩然現身，別具巧思。

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CHAUMET歷時逾850小時的製作的「漠羽秘境」冠冕。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ CINDY CHAO,CHAUMEt 。（圖／公關照）

▲CHAUMET冠冕設計致敬卡達引以為傲的「獵鷹傳統」，以鏤空的羽翼造型展現雄鷹的氣勢，並模擬翎頜鴇棲息於枝間的意象。

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

CINDY CHAO, CHAUMET

