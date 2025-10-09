舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

▲舒淇返台宣傳Netflix最新影集《回魂計》，她穿短版上衣配寬褲一派輕鬆。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

剛以電影《女孩》榮獲釜山影展最佳導演獎的舒淇，今（9日）從導演變回演員身分，出席她與李心潔主演的Netflix最新影集《回魂計》首映記者會，向來是時尚資優生的她，選穿露肚裝搭配揚名國際的台灣珠寶設計師品牌CINDY CHAO 的「四季系列」葉片耳環與葉片戒指，輕鬆風格中不失優雅，美得毫不費力。





▲舒淇巧搭CINDY CHAO珠寶吸睛。（圖／記者周宸亘攝）





▲舒淇佩戴CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列四季葉片耳環。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）





▲舒淇搭配CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列四季葉片戒指。

舒淇於《回魂計》記者會上，將一側頭髮塞於耳後，露出 CINDY CHAO 四季系列的葉片耳環相當醒目，她還做出俏皮手勢，讓同系列戒指也跟著搶鏡，兩件珠寶均巧妙捕捉葉片的生機與靈動，以18K白金與玫瑰金鑲嵌白鑽、黃鑽與紫色石榴石，耀眼迷人。

▲舒淇於釜山影展期間戴TASAKI 珠寶亮相。（圖／TASAKI提供）

舒淇近來珠寶選擇不設限，不同品牌與風格都勇於嘗試，於第30屆釜山國際影展宣傳《回魂計》時，身穿「睡衣感」Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面蕾絲長洋裝配西裝外套，再戴上TASAKI珍珠耳扣、疊搭珍珠項鍊，又是一套令人印象深刻的完美造型。

