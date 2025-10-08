泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

▲賽琳娜（右）結婚當天，好友泰勒絲穿Oscar de la Renta 2026早春系列亮片洋裝出席。（圖／翻攝selenagomez IG）

記者陳雅韻／台北報導

33歲美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）9月27日與音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）結婚，她公開當天好友泰勒絲（Taylor Swift）陪伴她著裝的影片，也為這位流行樂天后宣傳最新專輯《The Life of a Showgirl》。泰勒絲完美示範參加婚禮的正式穿搭，連換兩套優雅洋裝又不搶走新娘風采，巧搭卡地亞（Cartier）LOVE手環，為閨蜜獻上最深祝福。





▲泰勒絲（右）在賽琳娜披上頭紗之際驚呼。（圖／翻攝selenagomez IG）

泰勒絲於賽琳娜日間婚禮儀式時，選穿Oscar de la Renta 2026早春系列亮片洋裝，搭配Le Vian垂墜式鑽石項鍊，相當俏麗，她對著鏡子拍賽琳娜梳妝準備的模樣，在新娘披上頭紗的那一刻忍不住驚呼讚美，展現真摯情誼。





▲泰勒絲於晚宴換上約15萬Maticevski黑色禮服搭配卡地亞LOVE手環，擁抱新娘賽琳娜。（圖／翻攝selenagomez IG）

而晚宴時泰勒絲換上約15萬元的Maticevski黑色禮服，並戴上卡地亞象徵「鎖住愛情」的LOVE手環，開心擁抱新娘賽琳娜，賽琳娜感動表示：「近20年有你陪伴在身邊太幸福了，我愛你！」

