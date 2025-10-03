fb ig video search mobile ETtoday

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

>

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴穿花朵圖案新裝出席Dior 2026春夏巴黎大秀。（圖／Dior提供）

記者陳雅韻／台北報導

時尚金童Jonathan Anderson 於1日在巴黎發表他接掌 Dior 後的首場女裝系列2026 春夏成衣大秀，不僅伸展台上的新裝受矚目，坐頭排看秀的代言人穿搭也成為話題，大陸女星迪麗熱巴身穿小花裝飾裙裝亮相，被眼尖的網友發現右腳鞋跟斷裂，她竟然面不改色撐完全場，被網友大讚核心太強，鎮定態度不愧是頂流女星。

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴發生Dior高跟鞋斷鞋跟慘案，工作室發的看秀照片將腳部分裁掉。（圖／翻攝迪麗熱巴微博）

Dior發出此次巴黎大秀的官方照中，迪麗熱巴以全身造型入鏡，當時看不出鞋體與鞋跟分離，但工作室發布的看秀照已將腳的部分裁掉，避開鞋跟斷裂的糗樣，她維持端莊優雅形象看秀與離場，踮腳走路卻未被發現異樣，相當敬業，不過網友對她的造型評價兩極，雖然點綴小花背心與及膝裙的天藍色系亮眼，但配上高盤髮被嫌老氣。

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴示範MIKIMOTO高級珠寶系列。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

迪麗熱巴多年來一直是時尚圈寵兒，不僅是Dior全球品牌大使，也是日本珠寶品牌MIKIMOTO全球代言人，近日品牌發布她以黑西裝配高級珠寶的新照，佩戴三股式珍珠項鍊、別上蝴蝶與花朵造型珍珠胸針，並戴上蝴蝶造型戒指，貴氣油然而生。

►巴黎時裝周／時尚金童Dior女裝首秀爆款直擊！Jisoo蝴蝶結包細節初公開

►孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士華麗一族迎來千黛亞　身兼LV、寶格麗代言人好風光

勞力士華麗一族迎來千黛亞　身兼LV、寶格麗代言人好風光

亮珠寶／卡地亞LOVE手環變柔軟了　愛的紐帶隨心串連更時髦

亮珠寶／卡地亞LOVE手環變柔軟了　愛的紐帶隨心串連更時髦

凱特王妃帥氣造訪空軍基地　洩小王子開戰鬥機夢想

凱特王妃帥氣造訪空軍基地　洩小王子開戰鬥機夢想

LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色 鄭容和百萬勞力士錶超夯　和潘瑋柏、張韶涵撞同款 黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛 舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢 周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質 以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣 鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面