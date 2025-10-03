迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

▲迪麗熱巴穿花朵圖案新裝出席Dior 2026春夏巴黎大秀。（圖／Dior提供）

記者陳雅韻／台北報導

時尚金童Jonathan Anderson 於1日在巴黎發表他接掌 Dior 後的首場女裝系列2026 春夏成衣大秀，不僅伸展台上的新裝受矚目，坐頭排看秀的代言人穿搭也成為話題，大陸女星迪麗熱巴身穿小花裝飾裙裝亮相，被眼尖的網友發現右腳鞋跟斷裂，她竟然面不改色撐完全場，被網友大讚核心太強，鎮定態度不愧是頂流女星。





▲迪麗熱巴發生Dior高跟鞋斷鞋跟慘案，工作室發的看秀照片將腳部分裁掉。（圖／翻攝迪麗熱巴微博）

Dior發出此次巴黎大秀的官方照中，迪麗熱巴以全身造型入鏡，當時看不出鞋體與鞋跟分離，但工作室發布的看秀照已將腳的部分裁掉，避開鞋跟斷裂的糗樣，她維持端莊優雅形象看秀與離場，踮腳走路卻未被發現異樣，相當敬業，不過網友對她的造型評價兩極，雖然點綴小花背心與及膝裙的天藍色系亮眼，但配上高盤髮被嫌老氣。





▲迪麗熱巴示範MIKIMOTO高級珠寶系列。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

迪麗熱巴多年來一直是時尚圈寵兒，不僅是Dior全球品牌大使，也是日本珠寶品牌MIKIMOTO全球代言人，近日品牌發布她以黑西裝配高級珠寶的新照，佩戴三股式珍珠項鍊、別上蝴蝶與花朵造型珍珠胸針，並戴上蝴蝶造型戒指，貴氣油然而生。