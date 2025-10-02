孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

fb ig video search mobile ETtoday

記者陳雅韻／台北報導

由南韓名演朴贊郁執導的新片《徵人啟弒》（No Other Choice）宣傳動作頻頻，不僅主角孫藝真與李秉憲勤跑宣傳，還跨界時尚圈，與時尚攝影師Heejun Kim、電影工作者Tae Kyung Lee和時裝編輯Youngwoo Lee共同創辦的「COMFORT SEOUL」時尚選物店合作開設快閃店，販售聯名帽子、手套、包包等配件，孫藝真親自示範穿搭當帶貨王，被網友大讚像極了大學生。

43歲的孫藝真與玄彬育有一子，平日她帶兒子總是一身休閒，愛穿吊帶褲、寬褲更顯逆齡，近期她為宣傳《徵人啟弒》與潮流選物店COMFORT SEOUL的聯名帽子與大包包，特別穿上RRR123 T恤配紐約品牌R13寬褲與帆布鞋，宛如大學生，她同時也洩露童心，手機殼為Hello Kitty圖案，聯名包上也掛著COMFORT SEOUL赫赫有名的黑貓吊飾。

而身為義大利百年皮件品牌Testoni代言人，孫藝真出席公開活動不忘秀設計簡約優雅的Testoni皮包，盡力為品牌搏曝光。卸下華服，她近日挑戰當明星後鮮少的經驗—搭地鐵，因適逢煙火活動塞車，她戴著口罩搭地鐵回家，完全沒被旁人認出，她隱藏身份成功笑得開心。

