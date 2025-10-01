以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

▲Bovet Récital 30腕錶入圍GPHG 2025男士複雜功能腕錶獎，2,750,000元。（圖／Bovet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶BOVET在7年當中五度奪得「 鐘錶界奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（GPHG）大獎，成績斐然，品牌即起於高登鐘錶舉辦錶展，集合歷來得獎錶款以及今年入圍GPHG男士複雜功能腕錶獎的Récital 30世界時區錶，讓藏家能細細鑑賞設計直覺、操作簡易的高複雜功能錶款；女錶亦有亮點，Miss Audrey Sweet Art腕錶以純糖製作錶盤，呼應女性甜美特質。





▲Bovet奪得GPHG 2024傑出機械腕錶獎的Récital 28 Prowess 1腕錶，26,000,000元。

選擇糖製錶面的由來，蘊藏Bovet經營者 Pascal Raffy對女兒Audrey的愛，大膽採用糖晶體再染色的創新手法製作Miss Audrey Sweet Art腕錶，入圍了GPHG 2021女錶獎；今年入圍GPHG男士複雜功能腕錶獎的Récital 30腕錶也來台展出，是去年奪得傑出機械腕錶獎的Récital 28 Prowess 1親民版本，承襲自 Récital 28 Prowess 1革命性24城市滾輪機制，能調整夏令時間的非凡設計，且涵蓋印度新德里時區呈現其特殊的 30 分鐘時差，被封為「終極世界時區時計」。







▲以純糖製作錶盤的Bovet Miss Audrey Sweet Art腕錶，1,168,000元。

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）慶祝製錶180周年，發表以鉑金打造的PanoMaticLunar偏心月相腕錶180周年紀念版腕錶，經典的不對稱錶盤佈局，配上首度採用的砂金石製作面盤，星光閃耀的模樣完美呼應月相功能，搭載最新一代配備矽游絲的自製Calibre 92自動上鍊機芯，動力儲存長達100小時，限量180只。





▲格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar 偏心月相腕錶 180 周年紀念版，1,197,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）