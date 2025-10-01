fb ig video search mobile ETtoday

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

>

▲▼ Bovet 。（圖／公關照）

▲Bovet Récital 30腕錶入圍GPHG 2025男士複雜功能腕錶獎，2,750,000元。（圖／Bovet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶BOVET在7年當中五度奪得「 鐘錶界奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（GPHG）大獎，成績斐然，品牌即起於高登鐘錶舉辦錶展，集合歷來得獎錶款以及今年入圍GPHG男士複雜功能腕錶獎的Récital 30世界時區錶，讓藏家能細細鑑賞設計直覺、操作簡易的高複雜功能錶款；女錶亦有亮點，Miss Audrey Sweet Art腕錶以純糖製作錶盤，呼應女性甜美特質。

▲▼ Bovet 。（圖／公關照）

▲Bovet奪得GPHG 2024傑出機械腕錶獎的Récital 28 Prowess 1腕錶，26,000,000元。

選擇糖製錶面的由來，蘊藏Bovet經營者 Pascal Raffy對女兒Audrey的愛，大膽採用糖晶體再染色的創新手法製作Miss Audrey Sweet Art腕錶，入圍了GPHG 2021女錶獎；今年入圍GPHG男士複雜功能腕錶獎的Récital 30腕錶也來台展出，是去年奪得傑出機械腕錶獎的Récital 28 Prowess 1親民版本，承襲自 Récital 28 Prowess 1革命性24城市滾輪機制，能調整夏令時間的非凡設計，且涵蓋印度新德里時區呈現其特殊的 30 分鐘時差，被封為「終極世界時區時計」。

▲▼ Bovet 。（圖／公關照）

▲以純糖製作錶盤的Bovet Miss Audrey Sweet Art腕錶，1,168,000元。

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）慶祝製錶180周年，發表以鉑金打造的PanoMaticLunar偏心月相腕錶180周年紀念版腕錶，經典的不對稱錶盤佈局，配上首度採用的砂金石製作面盤，星光閃耀的模樣完美呼應月相功能，搭載最新一代配備矽游絲的自製Calibre 92自動上鍊機芯，動力儲存長達100小時，限量180只。

▲▼ Bovet 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar 偏心月相腕錶 180 周年紀念版，1,197,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

關鍵字：

Bovet, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包 以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面