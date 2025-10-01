鄭容和百萬勞力士錶超夯　和潘瑋柏、張韶涵撞同款

▲鄭容和穿Miu Miu橫條衫配勞力士今年新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和9月來台出席Michael Kors台北101旗艦店重新開幕活動，流露的貴公子氣息令人印象深刻，私下他是不折不扣的精品控，看似休閒的裝扮，其實行頭樣樣不簡單，近日他身穿Miu Miu藍色橫條衣，特別搭配了一款藍色面盤腕錶，正是勞力士（Rolex）今年最熱門的綠松石藍漆面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，要價1,291,000元。





▲鄭容和戴的勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶與賽車運動緊密連結，精密計時碼錶功能是講求實用設計的勞力士複雜時計代表作，今年推出綠松石藍漆面錶面搭亮黑色計時盤的18K金錶大受歡迎，不僅韓星鄭容和入手，潘瑋柏、張韶涵、網球球王「阿卡」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也都人手一只。





▲鄭容和佩戴香奈兒ETERNAL N°5 18K BEIGE米色金鑽戒，534,000元。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

鄭容和除了戴勞力士新錶吸睛，他的指間也閃耀鑽石光芒，佩戴香奈兒（CHANEL）以品牌經典數字「5」為主題的ETERNAL N°5 18K BEIGE米色金戒，高辨識度的設計讓人一眼認出。

