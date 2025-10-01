fb ig video search mobile ETtoday

鄭容和百萬勞力士錶超夯　和潘瑋柏、張韶涵撞同款

>

▲▼ 鄭容和 。（圖／翻攝IG）

▲鄭容和穿Miu Miu橫條衫配勞力士今年新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和9月來台出席Michael Kors台北101旗艦店重新開幕活動，流露的貴公子氣息令人印象深刻，私下他是不折不扣的精品控，看似休閒的裝扮，其實行頭樣樣不簡單，近日他身穿Miu Miu藍色橫條衣，特別搭配了一款藍色面盤腕錶，正是勞力士（Rolex）今年最熱門的綠松石藍漆面Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，要價1,291,000元。

▲▼ 鄭容和 。（圖／翻攝IG）

▲鄭容和戴的勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶與賽車運動緊密連結，精密計時碼錶功能是講求實用設計的勞力士複雜時計代表作，今年推出綠松石藍漆面錶面搭亮黑色計時盤的18K金錶大受歡迎，不僅韓星鄭容和入手，潘瑋柏、張韶涵、網球球王「阿卡」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也都人手一只。

▲▼ 鄭容和 。（圖／翻攝IG）

▲鄭容和佩戴香奈兒ETERNAL N°5 18K BEIGE米色金鑽戒，534,000元。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）

鄭容和除了戴勞力士新錶吸睛，他的指間也閃耀鑽石光芒，佩戴香奈兒（CHANEL）以品牌經典數字「5」為主題的ETERNAL N°5 18K BEIGE米色金戒，高辨識度的設計讓人一眼認出。

►周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

►舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

關鍵字：

鄭容和, Miu Miu, CHANEL, 香奈兒, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方 星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面