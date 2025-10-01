舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

▲舒淇在釜山宣傳 Netflix 原創影集《回魂計》時，穿Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面長洋裝搭TASAKI珠寶。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇卸下寶格麗（BVLGARI）代言後，開始廣泛接觸不同風格的品牌展現個人特色，她最高明的穿搭術是將高級珠寶穿搭出鬆弛感，而生活珠寶疊戴出隆重氣勢，無論是在新片發表會或更正式的頒獎典禮都輕鬆展現女神氣勢，她於第30屆釜山國際影展 Netflix 原創影集《回魂計》全球首映上的造型便是最佳範例，身穿「睡衣感」Alberta Ferretti 2026春夏系列的緞面蕾絲長洋裝配西裝外套，再戴上TASAKI珍珠，完美平衡浪漫與摩登，果然是時尚資優生。





▲舒淇戴TASAKI danger horn plus diamonds pave 阿古屋珍珠 與鑽石項鍊349,000元，balance plus neo diamonds pave 阿古屋珍珠 與鑽戒200,000元。





▲舒淇疊搭TASAKI comet plus 阿古屋珍珠與鑽石長項鍊，303,000元。

舒淇近來迷上疊搭項鍊，她在釜山宣傳主演的影集《回魂計》時，疊戴 TASAKI danger horn plus diamonds pave短項鍊 以及comet plus阿古屋珍珠與鑽石長項鍊，耳際則閃耀comet plus neo diamonds pave 耳骨夾，指間則是辨識度極高的 balance plus neo diamonds pave 阿古屋珍珠 鑽石戒指，優雅中帶有個性。





▲舒淇榮獲第30屆釜山影展最佳導演獎，當天她疊搭香奈兒ETERNAL N°5項鍊與COMÈTE GÉODE項鍊展現自信風采。（圖／香奈兒提供）

演而優則導，舒淇轉任導演的首部長片電影《女孩》獲得好評，更一舉奪得第30屆釜山影展最佳導演獎，讓她激動不已，光榮時刻她疊戴香奈兒（CHANEL）高級珠寶ETERNAL N°5鑽石項鍊與COMÈTE GÉODE鑽石項鍊，以及COMÈTE 1932鑽戒與COCO CRUSH耳環，伴她在頒獎舞台上閃耀。

