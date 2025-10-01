鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶

▲模特兒於Onitsuka Tiger米蘭大秀上佩戴獨一無二的MIKIMOTO珍珠項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際時裝周大秀上常可見令人驚喜的跨界合作，在剛落幕的米蘭時裝周發表2026春夏系列的日本品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎），一位身穿長版黑色上衣配迷你皮裙的模特兒，戴上金色洋珠搭配黑色鍊結的五排式項鍊，即出自同樣來自日本的珠寶品牌MIKIMOTO，酷味十足的設計獨一無二。





▲MIKIMOTO為Onitsuka Tiger打造的巴洛克金色南洋珍珠與鑽石項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

MIKIMOTO為Onitsuka Tiger設計的珍珠項鍊隸屬旗下「PASSIONOIR」系列，運用此系列標誌性的黑色，搭配象徵Onitsuka Tiger代表色的巴洛克金色南洋珍珠，每顆珍珠都閃耀著濃郁的金色光澤，展現出獨特的個性與非凡的光彩，當中兩排黑色鍊結點綴鑲鑽的Onitsuka Tiger品牌字母，更添華麗。





▲模特兒 Amelia Gray於義大利設計師品牌The Attico秀上戴Linda Farrow眼鏡。（圖／翻攝Linda Farrow IG）

而以性感、前衛設計著稱的義大利設計師品牌The Attico秀上，美國名模 Amelia Gray身穿粉紅蕾絲內衣搭配超低腰裙與西裝外套走上伸展台，露出驚人的緊實腹肌吸睛外，同時戴上英國時尚眼鏡品牌Linda Farrow眼鏡，又是品牌跨界合作的完美範例。

