fb ig video search mobile ETtoday

鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶

>

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／翻攝IG）

▲模特兒於Onitsuka Tiger米蘭大秀上佩戴獨一無二的MIKIMOTO珍珠項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際時裝周大秀上常可見令人驚喜的跨界合作，在剛落幕的米蘭時裝周發表2026春夏系列的日本品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎），一位身穿長版黑色上衣配迷你皮裙的模特兒，戴上金色洋珠搭配黑色鍊結的五排式項鍊，即出自同樣來自日本的珠寶品牌MIKIMOTO，酷味十足的設計獨一無二。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／翻攝IG）

▲MIKIMOTO為Onitsuka Tiger打造的巴洛克金色南洋珍珠與鑽石項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

MIKIMOTO為Onitsuka Tiger設計的珍珠項鍊隸屬旗下「PASSIONOIR」系列，運用此系列標誌性的黑色，搭配象徵Onitsuka Tiger代表色的巴洛克金色南洋珍珠，每顆珍珠都閃耀著濃郁的金色光澤，展現出獨特的個性與非凡的光彩，當中兩排黑色鍊結點綴鑲鑽的Onitsuka Tiger品牌字母，更添華麗。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／翻攝IG）

▲模特兒 Amelia Gray於義大利設計師品牌The Attico秀上戴Linda Farrow眼鏡。（圖／翻攝Linda Farrow IG）

而以性感、前衛設計著稱的義大利設計師品牌The Attico秀上，美國名模 Amelia Gray身穿粉紅蕾絲內衣搭配超低腰裙與西裝外套走上伸展台，露出驚人的緊實腹肌吸睛外，同時戴上英國時尚眼鏡品牌Linda Farrow眼鏡，又是品牌跨界合作的完美範例。
 

關鍵字：

MIKIMOTO, Linda Farrow

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 秋季養髮首重「溫和清潔」　頭皮狀態穩定才能養出好髮質 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面