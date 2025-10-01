周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

▲周子瑜穿上禮服宣傳旁氏保養品。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團TWICE將於11月22、23日首次站上高雄世運主場館舉辦《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，她們再拋震撼彈，宣布明年3月21日將登上台北大巨蛋開唱，成為首組登大巨蛋舉辦專場演唱會的南韓女團，聲勢銳不可當，團員周子瑜狀態也保持在巔峰，代言POND’S旁氏保養品說服力十足，日前特別穿上開高岔禮服露美腿為品牌站台，搭配法國品牌CHAUMET珠寶更添優雅。





▲周子瑜小露性感穿開高岔禮服露美腿。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

周子瑜出席旁氏保養品記者會時，身穿藍色緞面開高岔禮服，盡顯窈窕身材，她同時戴上CHAUMET鑲嵌梨形切割海水藍寶石與鑽石的Joséphine Ronde d'Aigrettes 戒指及耳環，不僅巧妙呼應服裝色調，更襯托出她柔美的氣質。





▲周子瑜搭配CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes 珠寶。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）





▲周子瑜佩戴的CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes鑲嵌梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石耳環，202,000元。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲周子瑜搭配CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切割鑽石戒指，168,000元。

韓星秀智在新劇新劇《許願吧，精靈》發布會上，也選戴CHAUMET珠寶吸睛，她所戴的新款Bee de Chaumet 蜜蜂造型耳環尤其搶眼，因吊鐘式耳環鑲鑽蜜蜂輕巧棲息於18K黃金編織的纖細流蘇之上，不時輕輕晃動勾人目光，而她不忘配上代言的瑞士名錶浪琴表（Longines）PRIMALUNA新月系列新錶，為黑裝造型增添亮點。





▲秀智宣傳新戲戴CHAUMET 815,000元Bee de Chaumet 18K黃金耳環以及代言的浪琴表。（圖／翻攝skuukzky IG）