黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

▲模特兒佩戴Boucheron Quatre Sand Cuff膠囊系列手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黑砂變珠寶！法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）再獻上驚喜，在創意總監Claire Choisne的巧思下大膽結合黑砂與黃金，打造Quatre Sand Cuff膠囊系列7款手鐲與手環，採用源自汽車與航太領域的3D沙模列印技術，透過逐層噴灑聚合物黏合劑，使砂粒如千層酥般層層相疊並牢固結合，構成堅韌並保留砂石天然肌理的時髦手環，完美展現品牌的實驗精神。





▲Boucheron Quatre Sand Cuff膠囊系列以黑沙與黃金材質打造寬版手鐲、2款相同概念手環與4款拉絲黃金手鐲。

早在2015年Bleu de Jodhpur系列中，Boucheron便已首次嘗試將沙粒融入設計；2024年Or Bleu系列更進一步以冰島黑沙為靈感，創作出不需金屬結構支撐的全沙材質珠寶作品。此次Quatre Sand Cuff膠囊系列運用3D沙模列印技術，創作黑砂與黃金結合手環，7款新品包括一款以黑砂與黃金結合飾有放大版Clou de Paris巴黎釘飾紋的寬版手鐲、2款相同材質與設計概念但尺寸略小的手鐲，以及4款以拉絲黃金製成可單獨或疊戴的細版手環。





▲伯爵全球唯一的Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）最新SHAPES of EXTRALEGANZA頂級珠寶系列中，也有異材質結合的手環設計，品牌攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier製作Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲，可以單戴鑲鑽的18K玫瑰金手鐲，亦可加上如玫瑰盛開的粉紅羽飾，中央鑲嵌約4.23克拉枕形切割紅色尖晶石，旁點綴6 顆圓形切割黃色藍寶石，展現華美風格。

