fb ig video search mobile ETtoday

黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

>

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Quatre Sand Cuff膠囊系列手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黑砂變珠寶！法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）再獻上驚喜，在創意總監Claire Choisne的巧思下大膽結合黑砂與黃金，打造Quatre Sand Cuff膠囊系列7款手鐲與手環，採用源自汽車與航太領域的3D沙模列印技術，透過逐層噴灑聚合物黏合劑，使砂粒如千層酥般層層相疊並牢固結合，構成堅韌並保留砂石天然肌理的時髦手環，完美展現品牌的實驗精神。

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Sand Cuff膠囊系列以黑沙與黃金材質打造寬版手鐲、2款相同概念手環與4款拉絲黃金手鐲。

早在2015年Bleu de Jodhpur系列中，Boucheron便已首次嘗試將沙粒融入設計；2024年Or Bleu系列更進一步以冰島黑沙為靈感，創作出不需金屬結構支撐的全沙材質珠寶作品。此次Quatre Sand Cuff膠囊系列運用3D沙模列印技術，創作黑砂與黃金結合手環，7款新品包括一款以黑砂與黃金結合飾有放大版Clou de Paris巴黎釘飾紋的寬版手鐲、2款相同材質與設計概念但尺寸略小的手鐲，以及4款以拉絲黃金製成可單獨或疊戴的細版手環。

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵全球唯一的Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）最新SHAPES of EXTRALEGANZA頂級珠寶系列中，也有異材質結合的手環設計，品牌攜手法國羽飾工藝大師Nelly Saunier製作Extraordinary Rose 18K玫瑰金紅色尖晶石可轉換式羽飾手鐲，可以單戴鑲鑽的18K玫瑰金手鐲，亦可加上如玫瑰盛開的粉紅羽飾，中央鑲嵌約4.23克拉枕形切割紅色尖晶石，旁點綴6 顆圓形切割黃色藍寶石，展現華美風格。
 

►以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

►鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶

關鍵字：

Boucheron, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方 星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面