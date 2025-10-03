fb ig video search mobile ETtoday

勞力士華麗一族迎來千黛亞　身兼LV、寶格麗代言人好風光

▲▼ 千黛亞 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲千黛亞成為勞力士最新代言人。（圖／翻攝勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

美國女星千黛亞（Zendaya）剛以代言人身分出席LV（Louis Vuitton，路易威登）於巴黎舉辦的2026春夏女裝大秀，旋即迎來好消息，成為瑞士錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）最新代言人，與好萊塢大前輩李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、網球球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等各界菁英並列勞力士華麗一族成員，品牌讚揚她「悠久影響力不僅源於才華，亦在於她的遠見，以創造力不斷拓展敘事界限」。

▲▼ 千黛亞 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲千黛亞近日現身巴黎出席LV 2026春夏女裝大秀。（圖／翻攝LV IG）

29歲的千黛亞是迪士尼童星出身，她在HBO影集《毒癮女孩》（Euphoria）演出備受好評，獲得兩項艾美獎，創下該獎史上最年輕的兩項得主紀錄；而讓她紅遍全球是漫威電影《蜘蛛人》與《沙丘》（Dune），螢幕下她支持種族正義、心理健康等議題，傑出表現被《時代》（Time）雜誌評選為全球百大最具影響力人物之一。

▲▼ 千黛亞 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲千黛亞同時是寶格麗全球品牌代言人。（圖／翻攝寶格麗IG）

千黛亞更是當今時尚圈公認的指標性人物，每回亮相的造型總成功掀起話題，讓她一舉拿下寶格麗（BVLGARI）與LV代言人頭銜，近期再獲勞力士青睞加入代言陣容，目前尚未發布她戴錶的形象照，未來她究竟會選戴哪一款錶，令人期待。

千黛亞, 勞力士, Rolex, BVLGARI, 寶格麗, Louis Vuitton, 路易威登

