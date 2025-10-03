亮珠寶／卡地亞LOVE手環變柔軟了　愛的紐帶隨心串連更時髦

▲卡地亞推出柔軟自如的LOVE Unlimited手環，白K金（左）與黃K金款各303,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周珠寶圈最受矚目的新作，正是卡地亞（Cartier）1969年於紐約誕生的LOVE手環變身了，從需要專屬螺絲刀「解鎖」的硬式手環，搖身一變成為柔軟自如能與肌膚緊密貼合的LOVE Unlimited手環，猶如愛的紐帶見證無止境的愛意，誠如其設計寓意，手環能兩兩相接無限延伸，串出個人風格，亦可與經典LOVE手環疊搭，時髦極了。





▲卡地亞LOVE Unlimited玫瑰金手環，303,000元。

設計師阿爾多西皮洛（Aldo Cipullo）1969年為卡地亞紐約創作出裝飾螺絲圖案的LOVE手環，不久之後一幅男女各戴LOVE手環親密牽手的廣告照片登上紐約各大報刊，隨即引流行熱潮，陸續延伸出鑲鑽款式手環、戒指、吊墜與耳環等豐富款式，橫跨超過半世紀依然深受品味人士喜愛，卡地亞持續構思創作下一個經典，歷經數百次測試與修改，催生出如第二層肌膚般服貼的LOVE Unlimited手環。





▲卡地亞最新的LOVE Unlimited手環（右上）能與經典LOVE手環完美搭配。

卡地亞LOVE Unlimited手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，展現和諧美感，單戴或多款手環互相連接都能輕鬆吸睛；品牌同時推出相同設計概念的戒指，與新款手環均有18K金、玫瑰金、白金款式可供選擇。





▲「GADROON」紋飾的卡地亞LOVE Unlimited黃K金戒指，86,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）熱賣的四葉草圖騰Alhambra系列項鍊與手鍊，也引發收藏家的「串連」潮，例如將多款鑲嵌不同寶石的Alhambra手鍊串成心儀的多色長項鍊，或將長項鍊連接手鍊變身為腰鍊，多變的穿搭法引發收藏熱潮，不少Alhambra珠寶都需要耐心等待才有機會購入。





▲梵克雅寶Vintage Alhambra 20枚四葉幸運圖騰紅玉髓長項鍊，670,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶Vintage Alhambra 5枚四葉幸運圖騰紅玉髓手鍊，201,000元。