fb ig video search mobile ETtoday

LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色

>

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Felix搶先戴上Le Damier de Louis Vuitton最新白K金密鑲鑽石項鍊出席2026春夏女裝大秀。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星Felix剛於巴黎參加LV（Louis Vuitton，路易威登）2026春夏女裝秀，當天所戴的個性項鍊，正是品牌Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列新作，除了他所戴的寬度7mm白金項鍊，LV同時推出寬度為3.5mm玫瑰金款式與5mm的黃K金項鍊，三款密鑲鑽石項鍊輕盈靈動，佩戴者可單戴或疊戴，自由展現個人風格。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列新增密鑲鑽石項鍊，分別是寬度3.5mm玫瑰金項鍊、寬度5mm黃金項鍊 以及寬度7mm白金項鍊。

去年亮相的Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列，以黃金方格與鑽石勾勒出LV經典的Damier棋盤格圖案，特色是圓鑽手工鑲嵌於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，彰顯精緻工藝，當中手鍊與項鍊皆採用媲美高級腕錶錶帶的結構，展現柔韌特質提升佩戴舒適度。今年推出全新玫瑰金材質戒指、手鍊、吊墜、耳環，其中玫瑰金戒指有 3.5mm 與 5.5mm兩種寬度，手鍊也有兩種尺寸，而耳環尺寸更迷你，每件新作都可與既有黃K金與白K金材質款式混搭。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton 圓形鑲鑽墜飾推出玫瑰金版本，209,000元。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton小型環狀白K金鑲鑽耳環，161,000元。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Le Damier de Louis Vuitton小型3.5mm戒指，144,000元。

瑞士品牌蕭邦（Chopard）近日也為象徵極簡美學與幾何純粹的立方體意象的Ice Cube系列壯大陣容，發表可轉換設計的項鍊，採用九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，展現如摩天樓般的層疊立體感，部分立方體表面經鏡面拋光處理，部分則鑲嵌明亮式切割鑽石，可一次戴上九排項鍊展現極致華麗，亦可隨心組合變出新意。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴蕭邦Ice Cube九排式鑽石項鍊。（圖／蕭邦提供）

►黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

►舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

鄭容和百萬勞力士錶超夯　和潘瑋柏、張韶涵撞同款

鄭容和百萬勞力士錶超夯　和潘瑋柏、張韶涵撞同款

黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

黑砂變珠寶！　Boucheron手鐲大膽前衛

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

舒淇珠寶戴出鬆弛感　疊搭珍珠鍊秀女神氣勢

周子瑜禮服造型小露玉腿美翻　巧搭珠寶襯托柔美氣質 以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣 鬼塚虎服裝秀出現南洋金珠項鍊　攜手MIKIMOTO造獨一無二珠寶 獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面