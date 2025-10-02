LV棋盤格珠寶實踐穿搭自由　玫瑰金新作混搭更出色

▲Felix搶先戴上Le Damier de Louis Vuitton最新白K金密鑲鑽石項鍊出席2026春夏女裝大秀。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星Felix剛於巴黎參加LV（Louis Vuitton，路易威登）2026春夏女裝秀，當天所戴的個性項鍊，正是品牌Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列新作，除了他所戴的寬度7mm白金項鍊，LV同時推出寬度為3.5mm玫瑰金款式與5mm的黃K金項鍊，三款密鑲鑽石項鍊輕盈靈動，佩戴者可單戴或疊戴，自由展現個人風格。





▲Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列新增密鑲鑽石項鍊，分別是寬度3.5mm玫瑰金項鍊、寬度5mm黃金項鍊 以及寬度7mm白金項鍊。

去年亮相的Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列，以黃金方格與鑽石勾勒出LV經典的Damier棋盤格圖案，特色是圓鑽手工鑲嵌於略微傾斜的方框中，再以四顆粒面鑲嵌點綴，彰顯精緻工藝，當中手鍊與項鍊皆採用媲美高級腕錶錶帶的結構，展現柔韌特質提升佩戴舒適度。今年推出全新玫瑰金材質戒指、手鍊、吊墜、耳環，其中玫瑰金戒指有 3.5mm 與 5.5mm兩種寬度，手鍊也有兩種尺寸，而耳環尺寸更迷你，每件新作都可與既有黃K金與白K金材質款式混搭。





▲Le Damier de Louis Vuitton 圓形鑲鑽墜飾推出玫瑰金版本，209,000元。





▲Le Damier de Louis Vuitton小型環狀白K金鑲鑽耳環，161,000元。

▲Le Damier de Louis Vuitton小型3.5mm戒指，144,000元。

瑞士品牌蕭邦（Chopard）近日也為象徵極簡美學與幾何純粹的立方體意象的Ice Cube系列壯大陣容，發表可轉換設計的項鍊，採用九排靈活鉸接的18K白金與玫瑰金立方體構築，展現如摩天樓般的層疊立體感，部分立方體表面經鏡面拋光處理，部分則鑲嵌明亮式切割鑽石，可一次戴上九排項鍊展現極致華麗，亦可隨心組合變出新意。

▲模特兒佩戴蕭邦Ice Cube九排式鑽石項鍊。（圖／蕭邦提供）