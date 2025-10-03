凱特王妃帥氣造訪空軍基地　洩小王子開戰鬥機夢想

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃在空軍基地體驗飛行模擬器。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃昨（2日）以皇家空軍康寧斯比基地的名譽空軍司令身分，首次造訪該基地，親身了解基地的運作與戰機，並親自體驗飛行模擬器，現場爆料7歲的小兒子路易王子夢想成為戰鬥機飛行員，她打趣說：「我要告訴他們（孩子們），這需要八年的努力和大量的付出！」

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃首次以皇家空軍康寧斯比基地名譽空軍司令身分造訪該基地。（圖／路透社）

凱特王妃與英國空軍淵源頗深，她的祖父彼得米德爾頓（Peter Middleton）是二戰時期的皇家空軍戰鬥機飛行員，1962年曾在菲利普親王的南美洲兩個月巡訪中擔任副機師；而她的老公威廉王儲過去曾在康寧斯比擔任皇家空軍搜救直升機飛行員，並曾擔任此基地的名譽空軍指揮官。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與小朋友親切互動。（圖／路透社）

首度造訪皇家空軍康寧斯比基地，凱特王妃身穿心理學家佛洛伊德曾孫女Bella Freud創立的同名品牌格紋褲裝，搭配Alexander McQueen針織衣亮相，西裝外套上別著皇家空軍的「飛行徽章（RAF Wings Brooch）」，並戴著卡地亞（Cartier）BALLON BLEU藍氣球腕錶，優雅中帶著幾分帥氣。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

