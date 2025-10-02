雷達陶瓷錶閃閃動人　鑽石粉末效果面盤吸睛

▲雷達表True Square真我方形系列電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，103,100元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）自1960年代發表方形腕錶便是摩登代名詞，明年Integral 精密陶瓷系列將迎接問世40周年，品牌今（2日）搶先揭露小改版設計，同時發表兩款全新True Square真我方形系列腕錶，特色是運用電鍍技術複製鑽石粉末晶體結構裝飾面盤，創造出猶如鑽石微粒般的金屬質感，在光影變化下閃閃動人。





▲雷達表True Square 真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空腕錶，103,100元。

雷達True Square真我方形系列電漿高科技陶瓷鏤空腕錶與白漾高科技陶瓷鏤空腕錶，均配備鑽石粉末晶體結構的鏤空面盤並點綴鑽石時標，閃爍晶瑩光芒，同時透出具80小時動力儲存及Nivachron™防磁游絲的Rado R734自動上鍊機芯，展現機械美感，為提升易讀性，指針覆以白色Super-LumiNova®夜光塗層，日夜都能輕鬆掌握時間。







▲雷達表Integral精密陶瓷系列腕錶，81,000元。

歐米茄（OMEGA）則持續壯大1952年誕生的星座系列，推出錶徑25毫米與28毫米的全拋光不鏽鋼鍊帶錶，8款新作包括分別為藍色砂金石玻璃面盤與銀色太陽紋面盤的25毫米錶款，以及勃根地紅、孔雀藍漆面、黑色亮漆與銀色電鍍處理的面盤的28 毫米腕錶，共通特色是均搭載歐米茄 4061石英機芯，配置圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面並具防反光處理，防水深度達 30 米。





▲歐米茄星座系列25毫米不鏽鋼錶搭配藍色砂金石面盤，260,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲歐米茄星座系列28毫米不鏽鋼鑽錶，200,000元。