巴黎時裝周／時尚金童Dior女裝首秀爆款直擊！Jisoo蝴蝶結包細節初公開

記者鮑璿安／巴黎報導

時尚金童Jonathan Anderson 於巴黎時間昨1日發表了他接掌 Dior 後的首場女裝系列2026 春夏成衣大秀。作為 Dior 自創辦人 Christian Dior 之後，首位同時統領女裝、男裝與高級訂製服的設計師，他將品牌經典的 New Look 與當代語彙結合，大膽奇妙又保留傳統美學。品牌大使 BLACKPINK成員 Jisoo當然不會缺席，她換上可愛的領結套裝甜美現身前排，以仙氣與活力為大秀增添驚喜，以下就整理出大秀的完整亮點。

秀場空間與開場紀錄片





▲時尚金童Jonathan Anderson 於巴黎時間昨1日發表了他接掌 Dior 後的首場女裝系列2026 春夏成衣大秀 。（圖／品牌提供）





▲品牌大使 BLACKPINK成員 Jisoo 。（圖／品牌提供）

此次大秀誕生於導演 Luca Guadagnino 與 Stefano Baisi 操刀的舞台空間，營造出一種戲劇性卻親密的氛圍，也呼應Jonathan Anderson想傳達的理念，創作 Dior，而不是抹去歷史，透過暫時「封存」並讓經典以嶄新語彙重生。大秀開場帶來一段由紀錄片導演 Adam Curtis 製作的開場影片，以震撼的拼貼手法回顧 Dior 歷史，從創辦人Christian Dior 、Galliano 的經典瞬間，黑白影像裡的高訂禮服等影像穿插，一一穿過時間線才來到當下。

雕塑剪裁與 Bar Jacket 重塑





▲Jonathan Anderson讓人望塵莫及的莫過於他高超玩味的雕塑性剪裁 。（圖／品牌提供）

Jonathan Anderson讓人望塵莫及的莫過於他高超玩味的雕塑性剪裁，本次系列涵蓋 74套造型，當中重點體現了對品牌經典設計語言「Bar Jacket」 的重塑，標誌性的沙漏線條被重新解構，腰間宛如綻放花瓣般的開口，以黑色緞帶收結。還將它延伸出更多樣貌，有的搭配多摺 cargo 短褲，形成優雅與實用的衝突；或是背後加上荷葉邊與波浪，令輪廓更具戲劇感；甚至改造成份量感十足的大衣版本。這些變奏不只是時裝上的遊戲，更像是 Anderson 對「New Look」在當代語境下的回答。

從飄逸的蕾絲長裙、帶有工藝褶皺的藍色蝴蝶結洋裝，到閃爍著金屬感的迷你套裝，呈現奢華水準。此外，也從1960 年代 Saint Laurent中找尋靈感，領口的誇張處理，高領蕾絲垂墜至背部。帽飾設計同樣大膽創新，三角形帽款與修女式頭巾，都讓造型更具視覺衝擊力。

Jonathan Anderson 打造全新包款與配件焦點







▲Jisoo同款蝴蝶結包款絕對是秀上重點，內袋以壓印式的復古Dior印章字樣傳遞復古奢華格調。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）





▲Lady Dior包款的華麗進化。（圖／記者鮑璿安攝）





▲全新廓形柔軟的藤格紋手袋十分可愛；拆解Dior字樣變成金屬肩帶，裝點在鬆弛感十足的流浪包上。（圖／記者鮑璿安攝）





▲Lady Dior麂皮款式手拿包，廓形變寬許多。（圖／記者鮑璿安攝）



在配件方面，Jisoo搶先曝光的蝴蝶結包款絕對是秀上重點，內袋以壓印式的復古Dior印章字樣傳遞復古奢華格調。經典的Lady Dior包款改以皮革花卉與可愛的甲蟲點綴，透過Jonathan Anderson的童趣視野進化，此外也帶來廓形柔軟的藤格紋手袋，並拆解Dior字樣變成金屬肩帶，裝點在鬆弛感十足的流浪包上。鞋履上也可見兩腳分開呈現的「C」與「D」字母，將品牌符號化為具體設計語言。

大秀最後，不變的是這位最強打工人、社恐創意總監 Jonathan Anderson依然身穿簡單的牛仔褲和黑色上衣一派輕鬆出場謝幕，面對滿場嘉賓起立鼓掌致意，漫長而熱烈的掌聲如雷般響起。這一刻已無需多言，他的 Dior 女裝首秀已經為品牌開啟了全新篇章，也穩固奠定了新 Dior 時代的基石。





▲BLACKPINK 成員 Rosé 以品牌大使分亮相，她身穿一襲冰藍色蕾絲邊 Slip Dress 。（圖／品牌提供）

而2026春夏系列巴黎時裝周的第一夜則由Saint Laurent 2026 春夏女裝系列開場，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 以電影般的敘事氛圍，將經典符碼與當代語言交織，打造出一場既浪漫又充滿力量的時尚篇章。BLACKPINK 成員 Rosé 以品牌大使分亮相，她身穿一襲冰藍色蕾絲邊 Slip Dress，搭配黑色絲襪與簡約金色手環，將慵懶性感與高級氛圍完美結合。