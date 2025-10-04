貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

▲貝克漢（右）與兒子羅密歐化身為女兒哈珀保鑣。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）一手打理的同名時尚品牌，昨（3日）於巴黎時裝周發表2026春夏女裝，除了與家人撕破臉的長子布魯克林與長媳妮可拉佩茲毫無意外繼續缺席她的時尚秀，老公貝克漢、二兒子羅密歐、小兒子克魯茲和女友 Jackie Apostel、小女兒哈珀（Harper Seven Beckham）全員到齊，貝克漢尤其寵愛哈珀，走出飯店時摟著女兒又替她打傘，慈父化身最稱職保鑣。





▲維多利亞貝克漢拎愛馬仕凱莉包從飯店走出準備上秀。（圖／CFP）

14歲的哈珀從小在鎂光燈下長大，貝克漢夫婦為避免外界批評她的外表，一直禁止她開設社群帳號，直到最近哈珀終於註冊已有藍勾勾的IG私人帳號。她承襲爸媽的時尚品味，被視為最有時尚潛力的星二代，此次出席媽媽設計的VICTORIA BECKHAM 2026春夏女裝大秀，她身穿品牌浪漫粉紅長洋裝搭配MIU MIU黑色涼鞋，優雅極了。

維多利亞貝克漢則穿著自己設計的灰色西裝現身，高腰褲子繫上隨意垂落的腰帶，帥氣中帶有率性味道，而她的「上班包」不是自家作品，而是愛馬仕（Hermès）棕色凱莉包，拎著上班氣勢十足。





▲維多利亞貝克漢同名品牌巴黎上秀，「時尚惡魔」安娜溫圖與家人捧場，獨缺長子布魯克林與媳婦妮可拉佩茲。（圖／翻攝victoriabeckham IG）





▲VICTORIA BECKHAM 2026春夏女裝系列。（圖／路透社）