IU仙氣飄飄奪視后　CHAUMET勝利耳環見證光榮時刻

▲▼IU 。（圖／CFP）

▲IU身穿越南品牌Montsand淡紫色禮服搭配CHAUMET珠寶出席首爾國際電視劇大賞。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓國民女神IU （李知恩），昨（2日）以一身優雅的淺紫禮服搭配法國CHAUMET珠寶，出席第20屆首爾國際電視劇頒獎典禮，她憑藉電視劇《苦盡柑來遇見你 》精彩演出一舉奪得最佳女主角獎，她在舞台上開心捧著獎座，指間的CHAUMET鑽戒也跟著搶鏡，見證她的光榮時刻。

▲▼IU 。（圖／CFP）

▲IU以《苦盡柑來遇見你 》精彩演出奪得首爾國際電視劇大賞最佳女主角獎。（圖／CFP）

IU獲封首爾國際電視劇視后時所穿的平口紗裙禮服，出自越南品牌Montsand，此品牌擅長設計柔軟的剪裁，襯托女性優雅浪漫的特質，被向來喜愛清新風格穿搭的IU選中作為頒獎典禮戰袍，透紗設計仙氣飄飄。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲IU佩戴CHAUMET Laurier鑽石耳環，1,110,000元。

今年初IU與「臉蛋天才」車銀優共同為CHAUMET Bee de Chaumet系列演繹形象美照，並在百想藝術大賞佩戴Josephine 系列，此次在首爾國際電視劇頒獎典禮再度選戴CHAUMET珠寶，佩戴蘊含勝利及榮譽象徵的Laurier月桂葉耳環，指間則戴上2款Josephine系列鑽戒，展現迷人魅力。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲IU同時搭配Joséphine Aigrette 18K 白金鑽戒 ，761,000元。

IU, 李知恩, CHAUMET

