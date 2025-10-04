泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲穿Gucci訂製橘色亮片禮服入鏡。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國歌后泰勒絲（Taylor Swift）第十二張專輯《The Life of a Showgirl》3日上線，無論是造型或歌曲都深具話題性，專輯內的造型由長期配合的知名造型師Joseph Cassell Falconer一手打造，她接連換上凸顯窈窕身材曲線的華麗水晶裝、火辣的馬甲裝與晚禮服，化身為絕世名伶吸睛。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲所穿的橘色禮服被視為新專輯《Life of a Showgirl》的代表色。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

泰勒絲總會為每個音樂時期選定一個代表色，例如《Speak Now》是紫色，《Lover》是粉色，《Red》當然就是紅色。而今年新專輯《The Life of a Showgirl》中從她穿著一件Gucci橘色亮片訂製禮服，點出此次的代表色正是橘色，她身穿馬銜鍊裝飾細肩帶低胸禮服躺在長椅上或回眸一看，都性感無比，魅力十足。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲搭配Lorraine Schwartz珠寶。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲新專輯的絕世名伶造型全由知名造型師Joseph Cassell Falconer一手打造。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

新專輯不僅造型引發討論，泰勒絲向來喜歡在歌曲中傳達心情與感情狀態，這回也不例外，特別是當中新歌〈Actually Romantic〉部分歌詞，似乎在暗諷曾經同台卻又在背後嘲弄她的歌手酷娃恰莉（Charli XCX），酷娃恰莉近日在Saint Laurent巴黎女裝秀上刻意冷落全球品牌大使Rosé也惹議，可謂諸事不順。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲另一套火辣馬甲造型出自紐約品牌The Blonds。（圖／翻攝josephcassell1 IG）

►貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

►孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

