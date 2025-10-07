fb ig video search mobile ETtoday

汶萊王子妃拎LV鱷魚皮包賞F1賽車　酒桶錶也大有來頭

>

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子（右）與王子妃Anisha現身F1新加坡大獎賽，Anisha拎喜馬拉雅鱷魚皮製的Capucines包。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

剛落幕的F1新加坡大獎賽亞洲名人雲集，明星如楊謹華、陳柏霖、林俊傑等都現身觀賽，活躍於上流社會的汶萊馬丁王子夫婦也沒錯過F1盛事，崇尚「靜奢風」（Quiet Luxury）穿搭的夫婦倆好默契一身黑亮相，但細究行頭樣樣不凡，王子妃Anisha拎的是LV（Louis Vuitton，路易威登）喜馬拉雅鱷魚皮製的Capucines包，手腕上戴的名錶出自獨立製錶師品牌F.P.JOURNE ，流露非凡品味。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha（中）與嫂嫂Janetira（右）在F1賽事合影。（圖／翻攝janetira IG）

汶萊王子妃Anisha是珍稀皮革材質包款的擁護者，此次出席F1新加坡大獎賽再度拎著以LV於1854年在巴黎Rue Neuve-des-Capucines 開設的首間專門店命名的Capucines包款，此系列提供專屬個人化設計服務，Anisha所選的包款為喜馬拉雅鱷魚皮製的頂級之作。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha 戴F.P.JOURNE鈦金屬材質ELEGANTE 40MM女錶。（圖／翻攝F.P.JOURNE官網）

與出身泰國豪門的嫂嫂Janetira合影時，汶萊豪王子妃Anisha則露出在國際拍賣會炙手可熱的獨立製錶品牌F.P.JOURNE名錶，她所佩戴的款式為鈦金屬材質酒桶形ELEGANTE 40MM女錶，搭載品牌花費8年時間研發的革命性電子機械機芯，可讓腕錶無止息運作長達8至18年不等，特色是面盤4時30分位置設有動力感應裝置，若腕錶處於靜止未佩戴狀態，會在半小時後進入備用模式節省動能，時間也會停下來，再度戴上後指針會循最短路徑恢復指示正確時間，完全省略調時步驟，相當方便。

關鍵字：

汶萊王子妃Anisha, , F.P.JOURNE, Louis Vuitton, 路易威登

