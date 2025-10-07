孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

▲孫藝真少女風穿搭，testoni包上掛了3個公仔。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真近日與李秉憲馬不停蹄宣傳新電影《徵人啟弒》（No Other Choice），每一套時尚造型都備受矚目，當中她以白襯衫配黑色短裙，搭中筒襪與Valentino瑪莉珍鞋，展現少女風穿搭，再背上掛有3個公仔的代言義大利品牌testoni包，洩露童心，巧的是當中螢光黃色的Monchhichi夢奇奇玩偶吊飾，與BLACKPINK泰籍成員Lisa撞了同款。





▲孫藝真掛上黃色夢奇奇吊飾（左起），以及新片《徵人啟弒》與時尚選物店COMFORT SEOUL聯名的兩款公仔。（圖／翻攝yejinhand IG）

眾所皆知Lisa是泡泡馬特Labubu忠實粉絲，出席LV（Louis Vuitton）巴黎登場的2026春夏女裝秀期間，開心向網友炫耀自己入手全球獨一無二的24K金Labubu，但日本Sekiguchi公司於1974年推出的小猴子夢奇奇，最近也悄悄擄獲她的心，日前遊日時她背的LV包掛著「Sweet Lollipop」圍兜兜的螢光黃夢奇奇，兩側綁著粉紅色蝴蝶結小馬尾，可愛模樣也偷走孫藝真的心，預料是繼Labubu、Jellycat流行後，下一個爆款公仔。





▲Lisa日前遊日背著LV包，也掛著與孫藝真同款的夢奇奇吊飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

孫藝真除了為testoni包掛上卡哇伊的夢奇奇吊飾，她還另外搭配一款黑貓吊飾與一款頭綁蝴蝶結髮帶的小熊掛飾，兩款吸睛公仔都出自她的新電影《徵人啟弒》與南韓時尚選物店「COMFORT SEOUL」的聯名系列，雙方合作開設快閃店販售聯名帽子、手套、包包等配件，話題滿滿。

