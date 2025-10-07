巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

▲Pierpaolo Piccioli擔任Balenciaga創意總監首秀贏得好評，他戴著黑色CASIO錶謝幕。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

義大利服裝設計師Pierpaolo Piccioli去年3月離開效力25年的Valentino，今年5月正式接掌Balenciaga（巴黎世家）創意總監之職，於日前登場的巴黎時裝周2026春夏女裝秀交出第一季作品，贏得不少好評，喜愛低調裝扮的他照例以一身黑裝謝幕，腕錶同樣黑得出色，細看他所戴的錶款是不到2,500元的CASIO（卡西歐），被外媒盛讚自信品味與標價無關。





▲CASIO復古外觀的B640WB-1A腕錶 ，2,415元。（圖／G-SHOCK提供）

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli所戴的CASIO B640WB-1A腕錶，配備樹脂錶殼與經黑色IP處理不鏽鋼錶帶，搭配樹脂玻璃鏡面，復古外觀又帶有酷味，與他熱愛的黑色T恤或皮衣外套完美搭配，此錶款同時具備日常實用的計時碼錶、鬧鈴、12小時或24小時制切換等功能，防水50米。





▲梅根馬可首度出席巴黎時裝周，力挺好友Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli。（圖／CFP）

於Balenciaga的首秀也展現Pierpaolo Piccioli的好人脈，讓遠離歐洲的英國哈利王子的老婆梅根馬可（Meghan Markle）首度出席巴黎時裝周捧場，她穿白色披肩褲裝看秀，晚間再換上俐落剪裁的黑洋裝，優雅大氣，不過她在IG分享興奮之情，po出她驅車經過當年婆婆黛安娜王妃命喪巴黎不遠處的影片，又招來不少批評了。

