G-SHOCK響應乳癌防治　粉紅絲帶色調錶款獻愛

▲G-SHOCK以粉紅絲帶為靈感打造全新錶款GMA-S145PK-4A， 3,800元。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

十月是國際乳癌防治月，台灣卡西歐今年再度響應乳癌防治行動，推出以「粉紅絲帶」為靈感設計的G-SHOCK限量錶款GMA-S145PK-4A，主體配色以象徵乳癌防治的桃粉色為主，外觀鮮明亮麗，兼具潮流感與公益意義，品牌承諾將部分營收捐贈予「台灣乳癌防治基金會」，以實際行動支持乳癌防治倡議。

根據國民健康署統計，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率之首，台灣乳癌防治基金會今年公布的「乳癌患者就醫歷程壓力調查」指出，超過六成患者在確診前已長期承受情緒與壓力困擾，可能加速癌症形成與惡化。G-SHOCK藉由象徵乳癌防治粉紅色調的錶款GMA-S145PK-4A，鼓勵人們早期發現、早期治療，攜手戰勝乳癌，此亮眼腕錶採用指針與數位雙顯設計，並200米防水、耐衝擊構造、雙LED超亮照明、碼錶及多項鬧鈴功能，滿足日常佩戴所需。





▲Seiko Prospex系列「Save the Ocean」PADI聯名潛水錶SRPJ93K1，20,500元。（圖／Seiko提供）

Seiko則持續關心海洋議題，自2016年起Seiko Prospex與全球最大潛水組織PADI展開合作，支持PADI AWARE Foundation發起的「海洋垃圾計畫」，目前已有來自120多國、超過十萬名潛水者參與，不僅清理了數以噸計的海洋廢棄物，也建構出水下垃圾資料庫供研究與政策推動，品牌也特別打造「Save the Ocean」PADI聯名潛水錶SRPK01K1與SRPJ93K1，以波浪圖案深藍漸層面盤象徵海洋，喚起大眾對海洋保育的重視。

