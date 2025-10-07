fb ig video search mobile ETtoday

Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力

▲Swatch致敬獵人月的MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶，12,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch已兩度推出只販售一天的MISSION TO EARTHPHASE特別版腕錶，邁入被暱稱為「獵人月」的十月，推出第三款向滿月致意MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶，月相顯示中的一輪明月改成人類手指指向佩戴者圖案，象徵邀請與連結，視覺張力十足，此次品牌拉長販售時間，從7日開賣至21日新月期間，並增加銷售點擴及全台7家門市。

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶的月相顯示有手指向佩戴者的方向，展現強烈號召力。

第三款MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶設計靈感源自十月滿月「獵人月」，採用獨創地相顯示，月相顯示則飾以OMEGA Moonshine™ Gold，並搭配史努比世界插圖，最大賣點是月相顯示中的一輪月亮改為氣勢十足的手指圖案，讓人感受到獵人月的霸氣，此錶款依循同系列購買規則，每人每日於每間門市限購一只。

▲MIDO向墨西哥亡靈節致敬的Commander Gradient Catrines 特別版腕錶 36,300元。（圖／MIDO提供，以下同）

而MIDO（美度表）過去為墨西哥市場打造致敬亡靈節錶款，今年邁入第6年，首度向全球市場發售，全新Commander Gradient Catrines 腕錶面盤中央飾有代表亡靈節的經典骷髏圖騰，靈感源自知名角色「El Catrín」與「La Catrina」，搭配花卉圖騰與幾何紋飾，傳達生命的熱情與藝術的力量，夜間則透過 Super-LumiNova® 夜光塗層，使骷髏與花卉圖案釋放藍綠色光芒，配備不鏽鋼鍊帶、黑色皮革錶帶、呼應亡靈節萬壽菊色調的橘色橡膠錶帶供替換，內載具80小時的動力儲存的 Caliber 80 自動上鍊機芯。

▲MIDO Commander Gradient Catrines 特別版腕錶的面盤塗覆Super-LumiNova® 夜光塗層，骷髏與花卉圖案在黑夜中吸睛。

►巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

►Seiko日本特色面盤配名鞋皮革錶帶　不到4萬台灣限量120只

