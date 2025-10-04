Seiko日本特色面盤配名鞋皮革錶帶　不到4萬台灣限量120只

▲Seiko Presage經典系列搭配以REGAL經典樂福鞋為靈感的限定版腕錶再生皮革錶帶錶SPB529J1，36,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本品牌經常在設計中結合傳統元素，發揚文化精髓，Seiko便是佼佼者，旗下Presage系列以日本傳統美學為核心，結合細緻匠心工藝與精密機械製錶技術，展現品牌深厚的文化底蘊與設計語彙。最新力作攜手日本知名製鞋品牌REGAL，選用來自REGAL在製鞋過程中因大面積裁切所產生的皮革邊料，經過嚴選加工製成錶帶，應用在搭配江戶時代流行「白茶色（Shiracha）」面盤的SPB529J1腕錶，錶殼邊緣再加上細緻滾花，流露典雅氣息，全台限量120只。





▲Seiko Presage經典系列SPB527J1腕錶（左）41,000元，SPB525J1腕錶35,000元。

Seiko Presage系列另兩款新作則以源自歷史悠久「蓼藍植物」染料的「日本藍（Ai-Iro）」為設計主題，具備時間與日期顯示功能、搭載6R55自動上鍊機芯的SPB525J1腕錶，面盤展現如絲綢般的細膩紋理；另一款SPB527J1則採用放射狀紋路詮釋生絲質感面盤，9時位置設有鏤空視窗呈現6R5J自動機芯的運作美學，6時位置另配置24小時小錶盤，增加時間閱讀的靈活性與功能性。





▲CITIZEN Series 8系列NB6035-55H機械錶靈感源自城市燈光映照下的雪夜。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN秋冬新款Series 8機械錶以城市燈光映照下的雪夜為靈感，於面盤呈現從白色到黑色展現出漸層效果，錶圈、刻度與指針均以金色裝飾，讓人聯想到城市閃耀夜景，具實用的日期與GMT功能顯示，全球限量1600只，台灣限量25只。