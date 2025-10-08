fb ig video search mobile ETtoday

LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

▲▼ LV,Lange 。（圖／公關照）

▲Louis Vuitton Monterey 腕錶，1,820,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）1988年首度進軍製錶界，當時邀參與奧賽美術館改建計畫的義大利著名建築師兼設計師蓋奧倫蒂（Gae Aulenti）親自設計，推出LV I與LV II腕錶，完美融合懷錶元素與旅行精神引起轟動，今年品牌再現經典進行復刻，發表全球限量188只的 Monterey腕錶，其名稱正來自LV I與 LV II的暱稱「Montre」，為法語中「腕錶」的美式發音。

▲▼ LV,Lange 。（圖／公關照）

▲Louis Vuitton Monterey 腕錶密閉錶背底蓋下的搭載全新 LFTMA01.02 自動上鍊機芯。

全新限量版 Monterey腕錶重現了當年極具辨識度的「鵝卵石」錶殼設計，LV從石英錶改為搭載全新研發的 LFTMA01.02自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存，玫瑰金自動盤刻有LV經典V字圖案，象徵品牌不斷革新精進；錶徑39毫米鵝卵石造型錶殼以18K金打造，12時位置保留懷錶風格錶冠，並精細雕刻呈現巴黎釘紋質感，而面盤則採用極具挑戰性的 大明火琺瑯工藝呈現溫潤潔白質感，與紅、藍雙色刻度及紅色針管式指針、藍鋼秒針相互輝映。此外，錶背底蓋及無錶耳結構設計，同時搭載快拆錶帶系統，忠實呈現原創款特色。

▲▼ LV,Lange 。（圖／公關照）

▲朗格推出各限量200只的 SAXONIA THIN 750 蜂蜜金款（左）和鉑金 950 款。（圖／朗格提供）

德國名錶A. Lange & Söhne（ 朗格）則完美演繹「少即是多」的設計美學，推出 SAXONIA THIN 特別版腕錶，750 蜂蜜金®款與鉑金 950款各限量200只，整只錶沒有多餘贅飾，以線型三層結構錶殼，搭配散發迷人光澤的縞瑪瑙面盤，與纖細指針與棒形嵌塊刻度形成鮮明對比，整只錶厚度僅 6.2 毫米，歸功於全新的自製 L093.1 手動上鍊機芯，纖薄機芯雖小巧但提供長達72小時動力儲存，是能完美融入日常穿搭的典雅之作。

▲▼ LV,Lange 。（圖／公關照）

▲朗格全新 SAXONIA THIN搭載 L093.1 型機芯。

►百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難

►汶萊王子妃拎LV鱷魚皮包賞F1賽車　酒桶錶也大有來頭

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 朗格, A. Lange & Sohne

