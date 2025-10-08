fb ig video search mobile ETtoday

百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難

▲▼ Breathing,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲百年靈Lady Premier系列腕錶完美融入日常，模特兒佩戴Lady Premier 32珍珠母貝面盤石英款135,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）積極擴展女錶市場，今（8日）發表重新演繹1940年代Premier Fantaisies腕錶的Lady Premier系列，承襲Premier系列優雅正裝錶風格，同時導入嶄新設計細節，包括橢圓形錶殼、漸層鱷魚皮錶帶以及如絲緞般光澤的面盤，展現復古與現代交融的美學，而系列命名亦呼應1980年代品牌經典女錶，如Lady-J與Wings Lady，體現品牌對歷史的延續與致敬。

▲▼ Breathing,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲模特兒戴百年靈Lady Premier 32藍色面盤鑽錶，214,000元。

百年靈Lady Premier系列提供多樣化款式，完美融入日常穿搭，分別為搭載具42小時並通過瑞士天文台COSC認證自動上鍊機芯的36毫米錶款，以及32毫米的COSC認證石英錶。36毫米款式備有紫灰、灰綠與鴿灰等漸層面盤並搭配對應鱷魚皮革錶帶，另有18K金搭配漸層巧克力色錶帶的版本；32毫米石英錶搭配全新錐形七排Chevron錶鍊，面盤則有珍珠母貝、墨藍與午夜黑等色調供選擇，部分款式從錶耳至錶圈鑲嵌實驗室培育鑽石，勾勒出柔美流線輪廓，更添華美。

▲▼ Breathing,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲百年靈Lady Premier Automatic 36自動腕錶紫灰款（左起）154,000元，鴿灰色鑽錶與灰綠色鑽錶各260,000元。

以運動錶著稱的TAG Heuer（泰格豪雅），也為女錶注入新意，例如TAG Heuer Aquaracer系列300米專業防水與堅固設計深植人心，換上清新柔美的粉綠色面盤與鑽石時標，完美展現華麗運動風；擁有賽車血統的TAG Heuer Carrera女錶也有異曲同工之妙，呈現鑲嵌鑽石錶圈與淡粉色面盤，剛柔並濟。

▲▼ Breathing,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 日期腕錶36毫米粉綠面精鋼款，137,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ Breathing,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶淡粉色鑲鑽款，286,100元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

