妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

>

▲▼ 妮可基曼 。（圖／CFP）

▲妮可基嫚成為香奈兒新任品牌大使，驚喜現身巴黎出席品牌2026春夏女裝秀。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的巴黎時裝周最轟動的新消息，是奧斯卡影后影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與香奈兒（CHANEL）再續前緣，成為最新品牌大使，儘管剛與結縭19年的歌手齊斯艾本（Keith Urban）離婚，她依然出席香奈兒2026春夏女裝大秀，當天她身穿長版白襯衫配牛仔寬褲一派瀟灑，指間已不見婚戒，改戴香奈兒COCO CRUSH戒指，並搭配歐米茄（OMEGA）約20萬元的星座腕錶，展現俐落風格。

▲▼ 妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚（中）帶17歲女兒Sunday Rose（左）和14歲Faith Margaret一起看秀。（圖／路透社）

剛爆出婚變的妮可基嫚，此次出席香奈兒大秀全程掛著微笑，全因有「左右護法」相伴，分別是17歲的女兒Sunday Rose與14歲Faith Margaret，母女三人手牽手現身秀場，成為此次巴黎時裝周最吸睛的一幕。

▲▼ 歐米茄 。（圖／公關照）

▲妮可基嫚佩戴的歐米茄星座系列鑽錶目前已停產。（圖／公關照）

當天身穿極簡白襯衫的妮可基嫚，同時搭配歐米茄星座系列灰面鑽錶，目前此錶款已停產，是她日常穿搭的最佳配件，女兒Sunday Rose也隨她的腳步跨進時尚圈，成為歐米茄今年Aqua Terra 30mm系列的廣告大使，並登上此次巴黎時裝周為Dior走秀，可惜當天爆出父母婚變消息，妮可基嫚與齊斯艾本都未現身替女兒打氣。
 

►巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

►汶萊王子妃拎LV鱷魚皮包賞F1賽車　酒桶錶也大有來頭

妮可基嫚, OMEGA, 歐米茄, CHANEL, 香奈兒

