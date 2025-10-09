貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

▲維多利亞貝克漢（右二）出席Netflix個人紀錄片倫敦首映會，小兒子克魯茲（左起）和女友 Jackie Apostel、二兒子羅密歐、小女兒哈珀與老公貝克漢到場支持。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）昨（8日）出席以她為主角的Netflix紀錄片《維多利亞貝克漢八面玲瓏玩美人生》倫敦首映會，除了與家人鬧彆扭的長子布魯克林與富家女長媳妮可拉佩茲照例缺席，老公貝克漢、二兒子羅密歐、小兒子克魯茲和女友 Jackie Apostel、小女兒哈珀全到場力挺，她身穿自己設計的同名品牌白色開衩裙裝，擺出她標誌性的三七步pose，氣勢非凡。





▲維多利亞貝克漢穿自己的同名品牌裙裝，擺出標誌性的三七步姿勢。（圖／路透社）

今日Netflix上線的紀錄片《維多利亞貝克漢八面玲瓏玩美人生》，講述維多利亞貝克漢從紅極一時的辣妹合唱團成員、足球員妻子到時尚設計師的蛻變旅程，當年的辣妹合唱團戰友除了Mel B因公在身缺席，其他團員都現身支持，Mel B改送上鮮花為「高貴辣妹」獻上祝福，維多利亞儘管爲長子疏離感到心煩，但在首映的大日子她仍掛著笑容，享受屬於她的大日子。





▲哈珀佩戴梵克雅寶18K金鑲嵌縞瑪瑙的10枚四葉幸運圖騰Vintage Alhambra項鍊，312,000 元。（圖／路透社）

首映會另一美麗焦點是貝克漢夫婦捧在手掌心的14歲千金哈珀，她身穿黑色心形領長洋裝，搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全球熱賣的Vintage Alhambra項鍊，她收藏不少Alhambra系列珠寶，此次曝光的是312,000 元18K金鑲嵌縞瑪瑙的10枚四葉幸運圖騰項鍊，色調完美呼應她的服裝。

