台灣限定芭蕾舞伶首飾美翻　Les Néréides法式浪漫好迷人

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides珍珠芭蕾星幕紫耳環（左）8,500元，迷你芭蕾花樣粉耳環 4,500元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1980年創立的法國品牌Les Néréides，以浪漫風格與繽紛琺瑯工藝首飾聞名，旗下芭蕾舞伶系列尤其受到全球消費者喜愛，近日品牌再次詮釋此優雅形象，且獨寵台灣貴客，推出台灣限定款「珍珠芭蕾・星幕紫」及亞洲限定迷你芭蕾系列「幸運綠」與「花漾粉」三款設計，各有項鍊與耳環可供選擇，為穿搭增添詩意氣息。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲台灣限定的Les Néréides 珍珠芭蕾星幕紫項鍊，6,800元。

Les Néréides台灣限定款「珍珠芭蕾・星幕紫」以淡紫色舞衣與珍珠串織而成的舞裙為特色，巧妙捕捉星幕下舞伶的旋舞瞬間；亞洲限定迷你芭蕾系列則推出兩款新色，「幸運綠」以幸運草的清新色調為靈感，搭配手工上色的綠葉與亮片，舞裙在光影間閃爍，傳遞希望與溫柔的寓意，而「花漾粉」則以花瓣柔粉色渲染初冬氛圍，舞伶裙襬綴滿晶瑩亮片與琺瑯花朵，隨舞姿旋轉綻放花影光澤，展現甜美與優雅兼具的獨特魅力。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides亞洲限定迷你芭蕾幸運綠項鍊，4,000元。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲Les Néréides亞洲限定迷你芭蕾花樣粉項鍊，4,000元。

台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY全新系列「Sense of Place」，則以首飾表達女性自我情感與蛻變，運用925純銀與天然巴洛克珍珠，形塑三段心靈旅程，分別是扭轉的金屬線條與巴洛克珍珠交錯凸顯意識的探索、托層次珍珠錯落纏繞彰顯存在的堆疊，以及俐落簡約的金屬線條勾勒出不對稱結構表現自我映照，每一款首飾都是一項個人宣言。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴OLIVIA YAO JEWELLERY Soft浪漫簇語可調式珍珠項鍊5,980元，夜月漸層純銀珍珠耳環5,200元。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供，以下同）

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲OLIVIA YAO JEWELLERY鑲嵌粉紅珍珠的Quiet擁抱之環金色珍珠項鍊，4,980元。

▲▼ 飾品 。（圖／公關照）

▲OLIVIA YAO JEWELLERY Tassels雙色圈型金穗耳環，4,580元。

