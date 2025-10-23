Jisoo謝高雄場粉絲熱情　戴82萬卡地亞珠寶唱跳

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo身穿大陸設計師品牌MARRKNULL表演服搭配卡地亞珠寶表演。（圖／翻攝sooyaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK於18與19日在高雄舉辦演唱會，兩天吸引12萬粉絲朝聖，團員Jisoo返韓後今（23日）分享演唱會後台照，向台灣粉絲示愛：「高雄，天氣再熱也擋不住你們的熱情！亞洲巡演第一站，謝謝你們一直的愛！」同步秀出她上台的行頭細節，共戴上821,000元的卡地亞（Cartier）珠寶唱跳，果然是最稱職的品牌大使。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo分享高雄演唱會後台照，秀出最新的卡地亞LOVE Unlimited白K金手環。（圖／翻攝sooyaa__IG）

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo戴的卡地亞LOVE Unlimited白K金手環，325,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

Jisoo擔任卡地亞品牌大使多年，經典珠寶與腕錶早已融入她的日常生活，表演時也以卡地亞珠寶增添亮點，此次高雄演唱會戴著Trinity枕形半鋪鑲鑽石耳環外，還有熱騰騰的新品—LOVE Unlimited手環，是1969年於紐約誕生的LOVE手環首度變身，從需要專屬螺絲起子開闔的設計，搖身一變成為柔軟自如能與肌膚緊密貼合的手環，猶如愛的紐帶可兩兩相接無限延伸，串出個人風格。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo同時搭配卡地亞Trinity枕形半鋪鑲鑽石耳環，496,000元。

卡地亞LOVE Unlimited手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，共有18K金、玫瑰金、白金款式可供選擇，Jisoo佩戴的手環為18K白金款式，搭配大陸設計師品牌MARRKNULL為她與其他三位團員打造的酒紅色舞台裝，為台灣粉絲帶來令人難忘的精彩演出。
 

BLACKPINK, Jisoo, Cartier, 卡地亞

