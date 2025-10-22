fb ig video search mobile ETtoday

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

▲▼ 汶萊王子夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子與王子妃Anisha出席JAG健身房創立5周年慶祝活動。（圖／翻攝jabgym IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen）近來喜上加喜，除了與王子妃Anisha將迎來第一個寶寶，熱愛運動的他一手創立的JAG健身房也歡慶5周年了，夫妻倆連袂出席慶祝活動，向來百萬名錶不離身的他，當天戴的是850元CASIO黑色腕錶，展現品味與標價無關的時尚態度。

▲▼ 馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲馬丁王子以優雅休閒風裝扮搭配CASIO錶亮相。（圖／翻攝jabgym IG）

▲▼ 汶萊王子夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲馬丁王子戴的CASIO F-91 WB-1A腕錶，850元。（圖／CASIO提供）

出席健身房5周年活動，馬丁王子以優雅休閒裝扮亮相，手腕上戴的黑色運動風格腕錶，為CASIO長期熱賣的輕巧纖薄代表作F-91 WB-1A腕錶，錶帶採用生質樹脂製成，配備數位LCD顯示，具日期與星期顯示、鬧鈴、碼錶等實用功能。

▲▼ 汶萊王子夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲懷孕中的汶萊王子妃Anisha身穿黑裝搭配LVMH集團二少奶奶自創品牌DESTREE包，手上戴著PP名錶。（圖／翻攝jabgym IG）

一同現身的王子妃Anisha展現孕媽咪好氣色，當天她穿低調黑衣搭配LVMH集團二少奶奶Géraldine Guyot的自創品牌DESTREE包，手腕上的錶則「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）NAUTILUS 7118/1A-011精鋼錶，簡潔的線條與中性的設計深受男女藏家喜愛，是高級運動錶界的經典之作。
 

▲▼ 汶萊王子夫婦 。（圖／翻攝IG）

▲王子妃Anisha佩戴的PP NAUTILUS 7118/1A-011腕錶， 1,053,000元。（圖／翻攝PP官網）

汶萊王子妃Anisha, 馬丁王子, CASIO, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

