G-SHOCK聯手《新世紀福音戰士》　熱血錶款粉絲一看就懂

▲G-SHOCK再次與新世紀福音戰士打造聯名腕錶GA-110EVA30-7A，7,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK於日本經典動畫《新世紀福音戰士》問世30周年之際再次攜手，推出聯名紀念腕錶GA-110EVA30-7A，沿用大錶殼經典型號GA-110為設計基礎，並邀《新世紀福音戰士》系列機械設計師山下育人親自操刀設計，將EVA初號機的機械美學與力量美感巧妙融合於錶款設計中，向動畫誕生30年歷史致敬。

G-SHOCK與《新世紀福音戰士》聯名紀念腕錶GA-110EVA30-7A，面盤中央以初號機面部造型為設計核心，搭配象徵性的「CAUTION」警示圖樣與Y字構造元素；9點鐘方向小錶盤的指針設計則取材自第三使徒「薩基爾」造型；錶帶設計也別具巧思，短側錶帶點綴初號機經典頭部裝甲造型，長側則以象徵初號機左臂持握朗基努斯之槍的圖樣延伸，並於末端飾以NERV標誌，錶帶扣環印有「NEON GENESIS」字樣，且錶背刻有30周年紀念徽章，搭配專屬聯名外盒包裝，吸引粉絲收藏。





▲G-SHOCK與新世紀福音戰士聯名錶GA-110EVA30-7A的背蓋刻有30周年紀念徽章。

Tissot（天梭表）也與動漫合作，紀念日本動畫大師永井豪名作《金剛戰神》誕生50周年，打造全球限量1,975只、台灣配額50只的限量聯名款PRX腕錶，整只錶採全黑PVD塗層處理，面盤中央以金剛戰神拳頭造型浮雕呈現，搭配Super-LumiNova®夜光塗層與18K黃金打造的秒針，尾端綴飾金剛戰神雙肩武器為靈感的新月型迴旋鏢，搭載Powermatic 80自動機芯，自動盤上鐫刻著金剛戰神半身像，底蓋上則鐫刻「Limited Edition 1 of 1975」，隨錶附贈以動畫飛行器Spazer為靈感設計的限量錶盒，內含原創畫稿與作者親筆簽名。





▲天梭表 PRX《金剛戰神》聯名款50周年紀念版自動腕錶40mm，31,300元。（圖／天梭表提供）