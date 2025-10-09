fb ig video search mobile ETtoday

TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

▲TAG Heuer Connected Calibre E5智能腕錶40毫米× New Balance聯名款66,400元，FuelCell SuperComp Elite v5 專業跑鞋8,680元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）第五代進化版 Calibre E5 智能腕錶系列，新增添新 40 毫米錶殼尺寸，採用全新可互換錶帶系統達到一體成型的視覺感受，而內在也升級，核心搭載品牌自主開發的 TAG Heuer OS 系統，結合精進的健康監測功能。更令人驚喜是與美國運動品牌New Balance展開首次跨界合作，聯手推出TAG Heuer Connected Calibre E5 智能腕錶40毫米× New Balance聯名款，以及專業競速跑鞋FuelCell SuperComp Elite v5，為跑者備齊實用又摩登的行頭。

▲兩屆奧運金牌跨欄選手Sydney McLaughlin-Levrone演繹TAG Heuer與New Balance聯名錶與跑鞋。

TAG Heuer Connected Calibre E5 智能腕錶40毫米× New Balance聯名款，以黑色 DLC處理2級鈦金屬打造，配色與聯名跑鞋一樣都是「英式紫（English Purple）」，配備靈感源自New Balance鞋墊的專利緩衝舒適系統Comfort Cushion System及帶有刺繡 New Balance 標誌等兩款錶帶；錶款內建六套由 New Balance 獨家訓練計畫，為初階跑者到挑戰馬拉松等不同目標所設計。

▲TAG Heuer Connected Calibre E5智能腕錶40毫米× New Balance聯名款配有兩條錶帶。

▲TAG Heuer Connected Calibre E5智能腕錶45毫米橡膠錶帶款（左）54,500元，40毫米精鋼鍊帶款57,900元。

▲TAG Heuer Connected Calibre E5 智能腕錶45毫米高爾夫特別版，78,300元。

雙方跨界合作除了智能錶，還發表TAG Heuer x New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 專業跑鞋，內襯印有TAG Heuer標誌細節，兩款聯名商品採獨立形式販售。New Balance近年來有南韓人氣女星IU（李知恩）加持，聲勢水漲船高，她於秋季廣告中穿New Balance 471新色鞋款入鏡，讓粉絲直呼「她穿的都想買」。

▲韓星IU穿短袖芥黃大學T配純色質感白裙，再搭上New Balance 471球鞋青春洋溢。（圖／翻攝New Balance臉書）

▲IU穿上柔彩New Balance 471鞋成功帶動買氣。（圖／翻攝New Balance臉書）

